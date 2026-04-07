«Мой дом ушел под воду, а я побежал вытаскивать чужих детей»: учитель из Махачкалы рассказал, как спасал земляков от наводнения

Житель Махачкалы рассказал Daily Storm о том, как в одночасье он и его многочисленная семья лишились дома из-за наводнения. По словам мужчины, в это время он бросился спасать земляков. В их числе — многодетная семья, которая с минуты на минуту могла быть затоплена в собственном жилище. Вашему вниманию — монолог неравнодушного дагестанца Хатиба, который, рискуя своей жизнью, помог людям спастись от наводнения.





«Дети плакали, а мы резали решетки на окнах».





«Когда мой дом был затоплен, я успел схватить только документы и вышел на дорогу. Знал: у других тоже есть проблемы и надо общими усилиями помочь другим. Ведь на дворе ЧП. И я на дороге встретил растерянную женщину. Она дрожащим голосом говорила, что соседям в четырехэтажном доме срочно нужна эвакуация. Женщина сама была очень сильно потеряна и кричала: «Люди тонут на первом этаже!».





Туда вода уже стремительно поднималась. Надо было действовать быстро и решительно. Поэтому сразу же оценил обстановку. Нужны были помощники. Благо, рядом оказался парень. Мы не могли через окно взять и забрать людей — мешала решетка. Я залез наверх, спустился по окну на втором этаже к решетке и в итоге болгаркой еще один человек срезал ее.





Мы хотели использовать решетку как лестницу, но расстояние до людей было большим. И буйная река, поток воды забрал эту решетку сразу — она исчезла за считанные секунды. К тому моменту вода унесла даже несколько машин! Поскольку спускаться прямо в воду было опасно, решили перелезть через соседние окна и спрыгнуть вниз, где есть безопасное расстояние.





После того, как решетка была убрана, мы с еще одним парнем общались с хозяевами квартиры. В это время вода быстро поднималась. Мы понимали, что она скоро зальет жилище, поэтому начали быстро передавать детей. Они очень маленькие. Возраст визуально — от полутора лет до пяти. Я принимал их из окна и ставил в безопасное место. Мы вот так, в экстремальных условиях, на вытянутую руку приняли всех ребят, а потом и их маму с папой. Затем мы всех завели на лестницу второго этажа, куда вода не добралась, и взрослые с детьми грелись там. Ведь было очень холодно. Также мы, чтобы никого не ударило током, выключили рубильник.





«Бабушка молилась и благодарила за спасение»





«В помощи нуждалось много людей. Поэтому после спасения детишек мы с еще одним жителем Махачкалы двинулись далее. Я лично оказал помощь пожилой женщине и ее дочери, которые не могли выйти из квартиры из-за потопа. Бабушка молилась, плакала и просила о помощи. Поймите, никто не хотел умирать и все желали быстрее покинуть это место. Тем более вода очень быстро заполняла все пространство! Много людей принимали участие там в спасении, не только я. В этом случае общие усилия помогли освободить из плена пенсионерку и ее дочь. Все дрожали от страха и холода. Картина, поверьте, не самая приятная, когда люди в состоянии шока».





Педагог, работающий на стройке





«Я в прошлом году окончил Дагестанский педагогический университет. Планировал пойти трудиться сельским учителем. Но пока нет финансовой стабильности, поэтому подрабатываю на стройке. Все равно хочу потом быть педагогом, учить детей истории. Это мне очень нравится. Во всей этой ситуации со спасением людей абсолютно не считаю себя героем. Это для мусульманина обязательно — помогать людям. Наш дагестанский менталитет такой, что надо всегда оказывать поддержку нуждающимся. МЧС бы просто не успело приехать. Ситуация оборачивалась слишком быстро. Вода наступала. Как только мы окно открыли, чтобы детей передать — потоки воды уже заливали квартиру стремительно. Опоздай мы на минут десять — сильно бы люди по здоровью пострадали. Я в тот день очень промок, заболел, поэтому больше не смог никому помочь. Но если бы не болезнь — я бы и далее шел помогать другим!»





«Дома, который строили с отцом 25 лет — больше нет»





«У нас большая семья. Я помогал отцу строить дом с 12 лет. Обустраивали его 25 лет. И теперь у нас ничего нет. Вода ушла, но все развалено. Дом не подлежит тому, чтобы в нем жить. Волной воды сломаны окна, повреждено и уничтожено почти все имущество. Все, что мы успели забрать — немного одежды и документы. Вода, правда, сошла через сутки. Однозначно, в Махачкале не хватает ливневок и другой инфраструктуры. Пока мы находимся в центре временного проживания при общежитии Дагестанского финансово-экономического колледжа. Власти сказали, что помогут, но что-то более конкретное мы пока не услышали».





Глава Дагестана: Проблемы с затоплением связаны с «бездумной застройкой» прибрежной зоны реки Тарнаирка.





Глава Дагестана Сергей Меликов после ЧП отмечал: в Махачкале проблемы с затоплением во многом связаны с «бездумной застройкой» прибрежной зоны реки Тарнаирка. Несколько домов построены прямо в русле реки, что мешает естественному течению воды, сказал чиновник.





Меликов попросил правоохранителей провести комплексную проверку законности выданных разрешений на строительство многоквартирных и частных домов в опасных зонах, в том числе вблизи рек.





Всего, по словам Меликова, свыше шести тысяч человек пострадали в результате наводнений в Дагестане. Примерно такое же количество поврежденных домовладений, частных участков и хозяйственных объектов, уточнил он.





Больше всего от стихии пострадали Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы, заявил Меликов, отметив, что сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется». Развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых сейчас находятся более 700 человек.