Известные уроженцы Дагестана выразили слова поддержки своим землякам, пострадавшим от последствий наводнения

Уроженцы Дагестана продюсер Иосиф Пригожин, артист КВН Юсуп Омаров и актер МХАТ им. Горького Наби Ахмедов поделились своими переживаниями о судьбе земляков, которые пострадали от последствий наводнения. Вода неслась и сбивала ног. Потоки смывали дома. А среди жертв есть маленькие дети. Что делать и на ком может лежать ответственность?
Иосиф Пригожин, продюсер, уроженец Махачкалы:
— Никого из родных и близких у меня там уже не осталось, но я хочу сказать, что жители Дагестана — это члены нашей семьи. Это — часть России, поэтому они не должны остаться без помощи, а мы обязаны ее оказать!
Они всегда на передовой. Всегда рядом! Сколько ребят едут на СВО и жертвуют там своей жизнью — и, безусловно, что эта республика заслуживает особого внимания!
Я сожалею, что там нет такого развития, как в Чеченской республике. Где мощный руководитель. У Рамзана Ахматовича все под контролем, даже выбоины на асфальте. И мы должны максимально включиться. Все службы! МЧС! Простые граждане. Потому что это катастрофа, и многие люди остались без крова.
В том же Китае жилье строят со скоростью света. Давайте тогда обратимся к китайцам!
Там и так-то условия были не очень... Ну, XXI век! Эпоха эволюции, мир новых технологий! А мы возвращаемся в то состояние, когда кругом опять непонятно что: дождь из ракет летит во все стороны! Бедным иранцам и израильтянам достается так, что не дай боже. Ну, мужики, хорош! Давайте уже жить нормально!
Если от меня что-то зависит, я готов помогать и участвовать. Как говорят, чем богаты! Но бросать дагестанцев... бросать детей, инвалидов и пожилых в беде — это нельзя, это недопустимо. Я вспоминаю землетрясение в Спитаке и как это сплотило весь мир. Поэтому призывайте всех, чтобы помогали!
Наби Ахмедов, актер МХАТ им. М. Горького, уроженец Буйнакска:
— Слава богу, среди моих близких и знакомых пострадавших нет. Я из Буйнакска! Но, конечно, я очень переживаю, и если бы у меня была возможность, я поехал бы домой и чем смог, помог.
Хорошо, что наш народ очень сплоченный и быстро отреагировал, а сейчас это делают и по всей стране. Очень много поддержки и на федеральном уровне, и от людей из регионов, причем не только с Кавказа. Поэтому первая помощь уже оказана.
К сожалению, есть и погибшие. Cоболезнования их родным и близким! Терпения и пусть такое не повторится!
На ком ответственность? Я не берусь давать оценки, пусть это сделают соответствующие органы. Но таких сильных наводнений я еще не видел!
Юсуп Омаров, заслуженный артист Дагестана, участник КВН, уроженец Махачкалы:
— Я переживаю и за родных, и за народ. Потому что мы все родные, и разделений нет.
Если про мою семью, то Бог миловал. Но есть знакомые, которые пострадали. Чем можем, помогаем, и не только мы. По-моему, вся Россия и даже за ее пределами!