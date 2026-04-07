Известные уроженцы Дагестана выразили слова поддержки своим землякам, пострадавшим от последствий наводнения

Уроженцы Дагестана продюсер Иосиф Пригожин, артист КВН Юсуп Омаров и актер МХАТ им. Горького Наби Ахмедов поделились своими переживаниями о судьбе земляков, которые пострадали от последствий наводнения. Вода неслась и сбивала ног. Потоки смывали дома. А среди жертв есть маленькие дети. Что делать и на ком может лежать ответственность?

Иосиф Пригожин, продюсер, уроженец Махачкалы:

— Никого из родных и близких у меня там уже не осталось, но я хочу сказать, что жители Дагестана — это члены нашей семьи. Это — часть России, поэтому они не должны остаться без помощи, а мы обязаны ее оказать!

Они всегда на передовой. Всегда рядом! Сколько ребят едут на СВО и жертвуют там своей жизнью — и, безусловно, что эта республика заслуживает особого внимания!

Я сожалею, что там нет такого развития, как в Чеченской республике. Где мощный руководитель. У Рамзана Ахматовича все под контролем, даже выбоины на асфальте. И мы должны максимально включиться. Все службы! МЧС! Простые граждане. Потому что это катастрофа, и многие люди остались без крова.

В том же Китае жилье строят со скоростью света. Давайте тогда обратимся к китайцам!