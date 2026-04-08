В РПЦ назвали кринжем продажу суши-куличей в ресторанах и их освящение в храмах перед Пасхой
Окончание поста ассоциируется не с морепродуктами, а с мясной пищей, заметил Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ назвали кринжом продажу суши-куличей в ресторанах. Освящать такие блюда в храме перед Пасхой россияне не решатся, уверен замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.


В комментарии Daily Storm представитель РПЦ заметил, что не существует канонического рецепта кулича и у кулинаров есть свобода. Но роллы в форме кулича — точно перебор, считает он.


«Данный кулинарный эксперимент нельзя признать удачным хотя бы потому, что окончание поста ассоциируется не с морепродуктами, а с мясной пищей. Не думаю, что среди православных людей найдутся такие, кто потащит подобное изделие в храм. Я бы назвал это модным в наши дни словом «кринж», — заявил Кипшидзе.


В соцсетях ранее появились ролики с необычными суши-куличами. Их можно спокойно заказать домой в ресторанах, например, в Сочи. «Такого вы еще не видели! Это не десерт, это настоящий праздник для ценителей роллов и большого размера. Никакого изюма, только морепродукты», — говорится в описании к видео.


Гастрономический тренд представляет собой сочетание японской кухни и пасхальных традиций: вместо теста используется рис, а «начинкой» и украшением служат лосось, краб, креветки, творожный сыр и икра. Все это плотно утрамбовано и завернуто в огромный лист нори.


В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическая Пасха была раньше, 5 апреля.

В РПЦ предостерегли священников от использования ИИ в Великий пост при составлении проповедей

Замена коммуникаций человека с человеком на общение с машиной обедняет общение, заявил Вахтанг Кипшидзе 26 февраля 2026
Dailystorm - В РПЦ предостерегли священников от использования ИИ в Великий пост при составлении проповедей
