В РПЦ назвали кринжем продажу суши-куличей в ресторанах и их освящение в храмах перед Пасхой

В РПЦ назвали кринжом продажу суши-куличей в ресторанах. Освящать такие блюда в храме перед Пасхой россияне не решатся, уверен замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.





В комментарии Daily Storm представитель РПЦ заметил, что не существует канонического рецепта кулича и у кулинаров есть свобода. Но роллы в форме кулича — точно перебор, считает он.





«Данный кулинарный эксперимент нельзя признать удачным хотя бы потому, что окончание поста ассоциируется не с морепродуктами, а с мясной пищей. Не думаю, что среди православных людей найдутся такие, кто потащит подобное изделие в храм. Я бы назвал это модным в наши дни словом «кринж», — заявил Кипшидзе.





В соцсетях ранее появились ролики с необычными суши-куличами. Их можно спокойно заказать домой в ресторанах, например, в Сочи. «Такого вы еще не видели! Это не десерт, это настоящий праздник для ценителей роллов и большого размера. Никакого изюма, только морепродукты», — говорится в описании к видео.





Гастрономический тренд представляет собой сочетание японской кухни и пасхальных традиций: вместо теста используется рис, а «начинкой» и украшением служат лосось, краб, креветки, творожный сыр и икра. Все это плотно утрамбовано и завернуто в огромный лист нори.





В 2026 году православную Пасху отмечают 12 апреля. Католическая Пасха была раньше, 5 апреля.