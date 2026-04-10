«За всеми этими кроликами и овечками надо не забывать о главном — что в этот день воскрес Христос»

Самый главный праздник для православных верующих в этом году выпадает на 12 апреля. Популярные традиции на Пасху — участвовать в ночном богослужении, освящать куличи и красить яйца. К этому добавились еще и традиции и символы католиков — на маркетплейсах продают фигурки и десерты в форме зайчиков и барашков, а в соцсетях публикуют рецепты, как сделать такие угощения и украшения. Представители РПЦ говорят: использовать католические символы православным на Пасху не так страшно, самое главное — не забывать, что в этот день воскрес Христос.
В соцсетях 5 апреля некоторые пользователи писали, что из-за использования ВПН у них было указано другое местоположение, и поэтому даты главного праздника перепутали. Некоторые православные случайно отметили Пасху вместе с католиками.
Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) сомневается, что в запутывании с датами виноват ВПН. Он предположил, что ошиблись те, кто далек от религии.
«У меня никаких поздравлений с Пасхой 5 апреля не приходило. Думаю, что это выдается желаемое за действительное. Думаю, что многие люди просто действительно далеки от религиозной жизни, и Пасха для них просто какое-то традиционное мероприятие, и для них, по большому счету, все равно, когда она — 5 или 12. Думаю, что перепутали они именно поэтому», — сказал Daily Storm священник.
Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов посоветовал тем, кто по ошибке отпраздновал Пасху 5 апреля, просто поздравить православных с Воскресеньем Христовым: «Извиниться, да и все. Поздравить с православной Пасхой».
Один из самых популярных символов Пасхи на Западе — заяц или кролик. По поверью, зверек приносит с собой пасхальные яйца, что символизирует благополучие и достаток. Также популярны барашки и куропатки — блюда из них и угощения в форме этой живности.
Для православных нет ничего страшного в использовании символов католической Пасхи, например, зайцев и ягнят, говорит Алексей Осипов.
«Это дело обрядового характера, это не касается существа дела, не имеет никакого особого значения. Если, конечно, человек за этими барашками пойдет сам, конечно, можно будет посожалеть, — посмеялся богослов. — А в принципе, это все вещи чисто внешнего порядка».
Пасхальный агнец — это не совсем католическая традиция, он почитается и у православных, отмечает иеромонах Феодорит. «Просто у нас обычно было не принято выставлять пасхальных агнцев на стол, но, в принципе, ничего удивительного в этом нет», — добавляет он.
«Зайчики, кролики — это какие-то народные традиции. Собственно, а почему бы и не кролик? Все же радуются, кролики тоже, наверное, радуются празднику. Другой разговор, что надо за всеми этими кроликами, овечками и так далее, не забывать о главном — что в этот день воскрес Христос и избавил нас таким образом от рабства грехов. Надо в первую очередь помнить об этом, а не о зайчиках», — подчеркнул представитель Церкви.
В Пасху заканчивается самый строгий в году Великий пост. Накануне праздника, в Великую субботу, принято освящать в храмах куличи, яйца и другие продукты, которые будут на столе после завершения поста. В большинстве храмов освящают еду после утренней литургии и позже, в течение дня.
Около 23:00 в субботу в храмах начинается ночное богослужение, а в полночь прихожане во главе со священником выходят на пасхальный крестный ход. С этого момента праздник официально наступает.