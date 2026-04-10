«За всеми этими кроликами и овечками надо не забывать о главном — что в этот день воскрес Христос»

Иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков) сомневается, что в запутывании с датами виноват ВПН. Он предположил, что ошиблись те, кто далек от религии.





«У меня никаких поздравлений с Пасхой 5 апреля не приходило. Думаю, что это выдается желаемое за действительное. Думаю, что многие люди просто действительно далеки от религиозной жизни, и Пасха для них просто какое-то традиционное мероприятие, и для них, по большому счету, все равно, когда она — 5 или 12. Думаю, что перепутали они именно поэтому», — сказал Daily Storm священник.





Профессор Московской духовной академии Алексей Осипов посоветовал тем, кто по ошибке отпраздновал Пасху 5 апреля, просто поздравить православных с Воскресеньем Христовым: «Извиниться, да и все. Поздравить с православной Пасхой».





