Глава Союза журналистов России Соловьев пояснил, почему нельзя помочь арестованному обозревателю «Новой газеты» Ролдугину

У издания нет лицензии, напомнил Соловьев

В Союзе журналистов России в курсе о проблемах обозревателя «Новой газеты» Олега Ролдугина, но помочь ему не в силах. Так заявил Daily Storm глава организации Владимир Соловьев. Он напомнил, что у «Новой газеты» нет регистрации.


«Есть, видимо, такая форма жизни теперь у некоторых СМИ. Обыски проходят по каким-то уголовным делам. Про этого журналиста, если честно, я ранее никогда не слышал», — признался Соловьев.


«Но, вообще, если они что-то нарушили и виноваты `— надо отвечать. У нас есть Центр юридической помощи и любой журналист может обратиться, если есть нарушение его прав, связанных с профессиональной деятельностью. Мы предлагаем помощь всем, невзирая на их пристрастия. Но, конечно, тем, кто работает в официально зарегистрированных СМИ. А здесь лицензии нет. Ситуация такая, что мы помогаем лишь журналистам, которые работают в официально зарегистрированных СМИ», — добавил глава Союза журналистов России.


Олега Ролдугина арестовали до 10 мая по делу о незаконном использовании персональных данных. В суде Ролдугин не признал вину и заявил, что не знает, в чем конкретно его обвиняют.


Его адвокат просила суд назначить более мягкую меру пресечения. У самого Ролдугина изъяли технику, жесткие диски и редакционное удостоверение, а также осмотрели чаты в Telegram в его телефоне, в том числе с ботами.


В МВД ранее сообщили о возбуждении дела по статье 272.1 УК (незаконное использование, передача, сбор и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные). Название издания при этом ведомство не приводило.


По сведениям МВД, при подготовке статей и материалов негативного содержания в отношении россиян использовались информационные ресурсы с персональными данными». Отмечалось, что в 2025 и 2026 годах на частных ресурсах хранения персональных данных «осуществлены поисковые запросы о получении персональных данных граждан, с использованием которых в дальнейшем размещались статьи в телеграмм-каналах».

