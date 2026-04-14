Дырявые штаны для пострадавших от наводнения: как гуманитарка превращается в проблему для волонтеров

Как изменилась культура гуманитарной помощи на СВО





Проблема качества гуманитарной помощи не нова и особенно остро проявилась в первые месяцы СВО, когда сборы стали массовыми, а сама система только формировалась. Тогда тысячи людей по всей стране откликнулись на призывы о помощи, однако вместе с действительно нужными вещами на пункты сбора нередко попадало и то, что не предназначено для использования.





За прошедшие годы гуманитарка стала более организованной: у волонтеров появились собственные правила, требования к упаковке и проверке грузов, выстроились каналы доставки. Но вместе с этим сохранилась и другая сторона — необходимость постоянно объяснять, какой именно должна быть помощь.





﻿«Действительно, это системная проблема, учитывая, что СВО идет уже пятый год и люди привыкли к тому, что постоянно собирают гуманитарную помощь. Многие используют это как возможность избавиться от ненужных старых вещей. Я сама неоднократно сталкивалась с тем, что мы писали о приеме вещей в хорошем состоянии (стиранных и глаженых), а люди воспринимают это как «ага, можно б/у» и приносят все подряд. После двух-трех таких сборов, когда мы копались в вещах не просто в плохом состоянии, а в нестиранных, неглаженых, с дырками, я эту практику прекратила, и сейчас мы собираем только новую обувь и новую одежду», — рассказывает Елиферова.





По словам председателя московского отделения ВОД «Матери России», система гуманитарной помощи выстраивалась буквально в процессе работы.





«С первых дней СВО мы буквально шли на ощупь: не было ни правил, ни ТЗ, ни техники безопасности. Сначала принимали коробки без проверки только от проверенных людей. Если помощь поступала от незнакомых организаций, мы ее обязательно проверяли. Были случаи, когда внутрь клали непонятные вещи — какие-то устройства с проводами, другие странные предметы. Даже привозили рамки, испачканные кровью. Провокаций было много. Поэтому проверяли каждую коробку, стоял металлоискатель. Сейчас уже есть понимание, от кого можно принимать помощь. Часть вещей закупаем на средства спонсоров», — говорит она, добавляя, что в гуманитарную помощь для бойцов иногда попадают откровенно непрактичные вещи — например, старые чугунные батареи, которые в условиях СВО невозможно использовать.





Параллельно сами участники сборов выработали собственные правила передачи помощи — от маркировки до содержимого коробок, однако соблюдаются они не всегда.





﻿«Недавно женщина привезла нам полгазели поношенной одежды и сказала, что коробки не подписаны, но там якобы половина вещей новая. С самого начала СВО мы неоднократно объясняли, в каком виде нужно передавать помощь: аккуратно сложить, подписать коробку, приложить список. Мы выработали систему и придерживаемся ее до сих пор. Неподписанные коробки я не принимаю, пока сама не проверю. Часто бывает, что вещи оставляют без меня, а потом оказывается, что они в плохом состоянии, и нам приходится искать способы их утилизировать», — продолжает волонтер.





При этом, как отмечает Елиферова, за годы работы изменилась и сама аудитория: часть людей стала подходить к помощи более осознанно, однако поток новых участников сохраняет проблему.