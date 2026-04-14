За детьми посмотрят бабушки, а Чекалин пока не идет на СВО: Адвокат экс-мужа Лерчек рассказал о его планах

За детьми блогеров Чекалиных будут смотреть бабушки и дедушки, а сам экс-муж Лерчек пока не решил, пойдет ли воевать на СВО, чтобы избежать уголовного наказания. Об этом рассказал Daily Storm его адвокат Сергей Гуров. Он пояснил, что защита еще не обжаловала приговор, так как его полный текст не готов.





О судьбе детей Чекалиных





«Как Валерия одна справляется с детьми, пока говорить рано, поскольку только вчера произошло оглашение приговора Чекалину. Конечно, с воспитанием детей будет помогать и семья Валерии, и семья Артема. Бабушки и дедушки ведь есть. Они же не в вакууме живут»





Об участии блогера в СВО и несхожести ситуации с Алексеем Блиновским





«В ближайшее время вопрос об отправке Артема на СВО вообще не обсуждался, не ставился, поскольку мы рассчитывали, что его оправдают. Принимать решение, уходить на СВО или нет, будет только Артем. Я такое затрагивать не буду в беседах. Пусть он все сам решает!





Я бы не стал сравнивать дела Блиновской (чей муж Алексей ушел воевать) и Чекалиных. Это совершенно разные и составы преступления, и ситуации, и обстоятельства. Поэтому это не похожие кейсы»





О том, где сейчас находится подзащитный





«Мы думаем, что сейчас Артем в московском СИЗО-7 «Капотня». Потому что это стандартный изолятор, где первый карантин проходят все осужденные. Надеемся, что сегодня сможем пообщаться с Артемом. Коллега уже туда [в СИЗО] выехал»





О планах защиты и варианте написать письмо Путину





«Если апелляцию на приговор не удовлетворят, мы пойдем в кассацию, а потом в надзор. Это дело просто так не оставим, поскольку считаем, что Артем невиновен»





Открытые письма — не метод защиты адвокатский. Что касается общественности, мы поддерживаем тех, кто считает приговор Артему несправедливым.





Адвокаты действуют в рамках правового поля, а открытые письма — скорее общественная деятельность, а не профессиональная. Но если перед моим доверителем будет поставлена такая задача — конечно, мы все [cоставим текст обращения к президенту] сделаем»





Детали уголовного дела против Чекалиных





Бывший муж блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) осужден на семь лет колонии общего режима и оштрафован на 194,5 миллиона рублей. Суд признал Чекалина виновным в выводе более 251 млн рублей в ОАЭ по подложным документам.





До этого подсудимый находился под домашним арестом. После вынесения приговора Чекалина взяли под стражу в зале суда.





Сам Артем перед оглашением приговора говорил журналистам, что идет на процесс «с тяжелым сердцем», а в выходные он успел предупредить детей, что, вероятно, домой не вернется.





Уголовное дело, возбужденное по статье «Совершение валютных операций с использованием подложных документов» рассматривалось в районном суде с декабря прошлого года.





В марте, после нескольких заседаний, судья выделила материалы в отношении Валерии Чекалиной в отдельное производство и приостановила в данной части процесс в связи с выявленным у блогера онкологическим заболеванием. СМИ писали, что у женщины четвертая стадия рака.





В отношении супругов Чекалиных расследовались другие уголовные дела, связанные с уклонением от уплаты налогов и легализацией денежных средств. Они были прекращены после погашения задолженности перед налоговыми органами в размере 505 миллионов рублей.





Валерия и Артем расторгли брак летом 2024 года. У них трое общих несовершеннолетних детей.





При этом бизнес-партнер Чекалиных Роман Вишняк уже отбывает наказание. Мужчина заключил сделку с прокурором еще на момент предварительного расследования. Вишняк был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима и оштрафован на 500 тысяч рублей. Свою вину бизнес-партнер Чекалиных признал в полном объеме.