Виктория Боня закрыла себе дорогу в политику после выпуска ролика с критикой властей

Недавний ролик телеведущей Виктории Бони с критикой российских властей — скорее пиар-ход и монетизация в соцсетях, нежели желание попасть в какую-то партию, заявили Daily Storm политологи Евгений Минченко и Константин Калачев. По мнению Минченко, блогер тональностью поста в соцсетях ограничила себе вход в системные политические партии.





«Боня залетела в эту историю в момент, когда как раз аудитория является наиболее раздраженной действиями властей. Этим можно объяснить высокую вирусность поста Бони в соцсетях. Притом что содержательным и оригинальным ее обращение сложно назвать. Думаю, это ситуативная история, не имеющая какого-то серьезного потенциала в будущем. Своей тональностью Боня скорее ограничила себе возможности попадания в поле системных политических партий», — считает Минченко.





Калачев также отметил, что блогер, набрав своим роликом сотни тысяч лайков и миллионы просмотров, просто оказалась в нужное время в нужное месте. Он напомнил, что Боня живет в Монако, откуда тяжело быть погруженным в проблемы на Родине.





«Здесь два варианта: либо Боня такой человек глубокий, либо ее обращение в соцсетях [с критикой властей]— продукт коллективного творчества и она его только озвучила артистично... Но если Боня предполагает участвовать в российской политике и договориться с какой-то партией — это было бы интересно», — заметил политолог.





Он полагает, что для блогера органичнее всего подошла бы партия «Новые люди». Их союз интересен тем, что телеведущая — популярная и яркая, а они — молодая партия», — заключил Калачев.





Собеседник выразил мнение, что партиям нужны спикеры, чьи имена известных широкой публике. Однако блогеры могут быть интересны своей аудитории, но не настолько авторитетны, чтобы влиять на электоральное поведение, указал политолог.





«Бывает, люди на блогера подписываются как на фрика и смотреть смотрят, но следовать его советам, за кого голосовать, не собираются. Поэтому интересно, насколько аудитория Бони лояльна по отношению к ней. Может, она просто приятная женщина, на которую подписываются в соцсетях, чтобы полюбоваться?» — добавил Калачев.





Ранее телеведущая Виктория Боня в 18-минутном ролике указала на проблемы малого бизнеса, высокие тарифы ЖКХ, ситуацию с наводнениями в Дагестане, а также на блокировки соцсетей. Сама Боня давно проживает в Монако и в Россию прилетает лишь по рабочим делам.