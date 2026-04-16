Мама Виктории Бони: Она доверяет Путину, помогает бойцам СВО, а власть критикует не ради пиара

Ролик телеведущей Виктории Бони о проблемах России собрал сотни тысяч лайков и миллионы просмотров. Сама блогер утверждает, что не хотела пиара, а лишь высказалась о наболевшем. Ее мама, Галина Боня, в большом интервью Daily Storm поддержала дочь и заметила, что хейтеры блогеру просто завидуют. По словам 70-летней женщины, Виктория хоть и живет в Монако, но ее сердце остается в России, и она доверяет лидеру страны Владимиру Путину.





— Галина Ивановна, какие мысли и эмоции вызвало у вас недавнее обращение дочери к властям?





— Лично я думаю, что Виктория выразила мнение народа и все правильно сказала. Дочь ведь не сама все придумала. Ей пишут товарищи из России, присылают фото, жалуются. Они с ней все проблемы в своем чате обсуждают. Поэтому она просто выразила все наболевшее.





— Критики блогера, наоборот, считают ее ролик пиаром и монетизацией в соцсетях.





— Она на этом деньги не зарабатывает. А может только заработать себе неприятности и хейт со стороны власть имущих. И ни для кого не секрет, про это все пишут, что наша Дума давным-давно устарела, ее пора менять. Там люди сидят некомпетентные: всякие спортсмены, артисты и другие. Но нет грамотных юристов, экономистов. Ну и еще коррупция. Я сейчас в Краснодарском крае, и здесь арестовали вице-губернатора по фамилии Коробка. Так вот у него миллиарды изъяли! А у нас тут неважные дороги, разруха и в целом ситуация оставляет желать лучшего.





— Викторию Боню также упрекают, что она высказывается о проблемах Родины, живя при этом в Монако.





— Она там, потому что в Монако дочь и у нее вид на жительство. Но Виктория вся умом и душой здесь, в России. И глазами, и ушами. Она не живет интересами Монако, Франции, а живет все-таки интересами России. Естественно, у дочери большой круг общения, но с россиянами она поддерживает очень плотный контакт.





— Скажите, вы гордитесь дочкой за это ее выступление?





— Не сказала бы, что прямо вот горжусь! Наоборот, есть какое-то чувство опасности. Все озвученные ей вопросы и так обсуждались людьми на улицах, в мессенджерах. А Виктория взяла и сказала! Она не боится. Просто у многих рты закрытые.





— В соцсетях телеведущая даже расплакалась. Виктория такая сентиментальная? Она чувствительна к критике в свой адрес?





— Может, ей просто стало обидно. Она ведь никогда в жизни ни про одного человека не сказала плохого слова. Просто у многих хейтеров есть зависть, что они не могут дойти до ее уровня и удивлены, как простая девчонка из Краснокаменска (Забайкальский край) поднялась.





— Почему, на ваш взгляд, Виктория критикует чиновников, но поддерживает главу государства?





— Она верит в президента. Но минусовая информация до него вся, в полном объеме, не доходит! Ее скрашивают, говорят, что все хорошо, прекрасно. Никто из чиновников не хочет получать выговор и лишаться места. Пусть чиновники Викторию не любят — ну и ладно.





— Вы с дочерью в частных беседах ранее затрагивали тему СВО?





— Украина повела себя как предатели. Меня очень сильно подкидывало от слов [экс-президента Украины] Порошенко, что Россия якобы агрессор. Я советский человек. Мы Украину отстроили всем СССР, а они из своих соломенных халуп (после того, как им все сделали) — пошли в Европу. Не надо плевать в колодец, из которого ты воду пьешь.





Отец Виктории, Анатолий Федорович, родом из Донбасса. На него очень сильно подействовали новости о бомбежке Украиной Донбасса в 2014-м. Впоследствии он от инфаркта умер. Мы с дочкой очень сильно возмущались, когда Украина беспощадно лупила по Родине ее папы.





— Помогает ли теперь ваша дочь участникам спецоперации?





— Прекрасно знаю, что помогает, но только ничего не говорит. Конечно, мы всех своих ребят жалеем и душа за них болит. Я вообще не исключаю, что она помогает бойцам! И я тоже помогаю — перечисляю хотя бы смешные мелочи.





— А вы, если не секрет, финансовую поддержку от дочери ощущаете?





— Она мне купила машину, дом в Краснодарском крае. Она помогает и сестре. Но я сейчас у нее не прошу денег. Она дала уже какую-то определенную сумму и я положила в банк под проценты.





— Вернется ли, на ваш взгляд, Виктория Боня в РФ на ПМЖ?





— Конечно! У нее и жилье есть в Москве. Она дочь сейчас выведет в совершеннолетие, та пойдет в свою самостоятельную лигу — и все. Но строить планы на далекое будущее сложно, ведь не знаем, что вообще дальше будет. Виктория в Монако поживет месяц — и уезжает. То есть не находится постоянно. Много бывает в России по каким-то своим делам. У нее контракты.





— Галина Ивановна, как считаете, смогла бы ваша дочь построить политическую карьеру?





— Сейчас она уже взрослая девушка. Но всегда ранее позиционировала себя такой легкой, бьюти, вне политики. Она знает и видит, как живет народ. Ездит, смотрит, ей пишут о проблемах. Если бы Виктория захотела — конечно, могла бы и пойти в политику. Есть ли у нее подобное желание сейчас — не знаю. Не думаю, что этим обращением к властям дочь захотела строить политическую карьеру. Просто наболело и высказалась.





Ранее 14 апреля, Виктория Боня в 18-минутном ролике указала на проблемы малого бизнеса, высокие тарифы ЖКХ, ситуацию с наводнениями в Дагестане, а также на блокировки соцсетей.





В Кремле посмотрели обращение Бони к властям, сообщил 16 апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Оно достаточно популярное, действительно много просмотров. Темы, которые автор отметила, действительно резонансные, по ним ведется большая работа, задействовано большое количество людей, и это все не оставлено без внимания», — сказал Песков.





В ответ Боня со слезами на глазах отреагировала на слова, что в Кремле видели ее ролик о проблемах в России.





«Я не с вами. Я с народом, я внутри народа. <...> Не знаю, какая у меня будет судьба, в наше время уже ничему не удивлюсь. Но я просто хотела сказать, что оно того стоило, потому что я не могла не использовать свой голос», — отметила блогер.



