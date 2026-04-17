«Нужно перестать сидеть на лавочке и грызть семечки, а просто заняться собой и прийти в коллектив»

Социальная значимость проекта «Московское долголетие» подтверждается тем, что его участники ценят именно оздоровительный эффект. По данным опросов, 63 % участников ставят его на первое место по значимости. Также среди участников доля тех, кто следит за состоянием здоровья, на 9 процентных пунктов выше, чем среди неучастников — 55% против 46%.





Действительно, по задумке авторов проекта «Московское долголетие» все занятия подбираются с учетом их положительного влияния на состояние здоровья. И речь не только о физическом состоянии, но и о профилактике возрастных заболеваний, сохранении эмоционального благополучия и интереса к жизни.





Полковник Кирилин действительно ощутил этот интерес. Он по-настоящему загорелся новым увлечением и основал собственный «офицерский» танцевальный клуб. Туда стали приходить на занятия большие группы, вскоре появились новые направления, массовые мероприятия и концерты. За активность Кирилина выбрали в Совет Московской ассоциации клубов долголетия по танцевальному направлению, а позже и вовсе назначили курировать Совет.





«Я верю в этот проект, он мне очень нравится, он дает радость многим тысячам москвичей, которые приходят сюда и открывают для себя новую жизнь. Я вижу это по тем горящим глазам, которые наблюдаю во время мероприятий. Я слышу их благодарные слова. И это дает мне силы делать такие массовые мероприятия вновь и вновь», — заявил руководитель Совета.





По его словам, на недавнем танцевальном мероприятии среди победителей были люди старше 80 лет. И во время представления даже трудно определить, кому там пошел девятый десяток — за энергией и радостью возраст попросту не заметен.





Когда человек включен в сообщество, получает позитивный эмоциональный опыт, ощущает удовлетворённость жизнью, у него появляется мотивация жить дольше. А вместе с ней — более длинный горизонт планирования. По данным опроса проекта «Московское долголетие», 36% респондентов отметили, что москвичи старшего возраста стали планировать жизнь на более долгий срок. При этом участники проекта говорят о росте горизонта планирования заметно чаще, чем неучастники: 51% против 26%.