«Нужно перестать сидеть на лавочке и грызть семечки, а просто заняться собой и прийти в коллектив»

Крупнейшему оздоровительно-образовательному досуговому проекту для москвичей старшего возраста в этом году исполнилось 8 лет. За это время к «Московскому долголетию» присоединились свыше 740 тысяч человек, а количество центров выросло до более чем 140 — они работают практически в каждом районе столицы. Для многих москвичей старшего возраста это не просто досуг, а полноценная вторая жизнь. Daily Storm поговорил со старожилами «Московского долголетия», которым удалось не только начать вести здоровый образ жизни и найти новых соратников по интересам, но и реализовать себя в интересующей области, будь то шитье или хореография.
От ракет к танцам
Полковник военно-космических сил Александр Кирилин давно ушел в отставку, но не хотел сидеть сложа руки. Чтобы поддерживать себя в тонусе, он активно занимался спортом. Но в канун шестидесятилетия Кирилина с ним произошел инцидент, который кардинально изменил его жизнь.
«У меня был инфаркт. А через полгода, видимо, почувствовал себя молодым и здоровым и решил покупаться в бассейне, и у меня остановилось сердце. Меня вытащили через полчаса, откачали воду и вернули к жизни. Была реанимация, потом восстановление. Я долго думал, отчего это и почему. Проверил сердце и голову, не нашли причины, — вспоминал Кирилин. — Я долго думал и вспомнил, что это все произошло как раз в Международный день танца. И я понял, что танцы — это то, чем надо заниматься для здоровья».
Он начал искать танцевальные коллективы, чтобы к ним примкнуть, а в то время как раз был запущен проект «Московское долголетие». Мужчина сразу же туда записался и ответственно подошел к делу. Уже через три месяца Кирилина отправили на танцевальный марафон, где вчерашний новичок занял третье место по всей Москве. А в этом году на Масленицу он летал в Пекин, чтобы там на танцполе отстаивать честь российской столицы.
«Танцы позволяют сохранить три формы. Ментальную, потому что приходится учить каждое новое движение, слушать музыку и ритм. Это еще и физическая форма, потому что нагрузки большие, спорт и хороший тренинг. И третья — это эмоциональная часть, когда ты танцуешь с партнершей, в коллективе, когда ты выступаешь. Все это дает хорошее настроение, ощущение активной жизни. Наверное, это и есть та самая таблетка, которая даст мне долгую интересную творческую жизнь», — описал свои ощущения Кирилин.
Социальная значимость проекта «Московское долголетие» подтверждается тем, что его участники ценят именно оздоровительный эффект. По данным опросов, 63 % участников ставят его на первое место по значимости. Также среди участников доля тех, кто следит за состоянием здоровья, на 9 процентных пунктов выше, чем среди неучастников — 55% против 46%.
Действительно, по задумке авторов проекта «Московское долголетие» все занятия подбираются с учетом их положительного влияния на состояние здоровья. И речь не только о физическом состоянии, но и о профилактике возрастных заболеваний, сохранении эмоционального благополучия и интереса к жизни.
Полковник Кирилин действительно ощутил этот интерес. Он по-настоящему загорелся новым увлечением и основал собственный «офицерский» танцевальный клуб. Туда стали приходить на занятия большие группы, вскоре появились новые направления, массовые мероприятия и концерты. За активность Кирилина выбрали в Совет Московской ассоциации клубов долголетия по танцевальному направлению, а позже и вовсе назначили курировать Совет.
«Я верю в этот проект, он мне очень нравится, он дает радость многим тысячам москвичей, которые приходят сюда и открывают для себя новую жизнь. Я вижу это по тем горящим глазам, которые наблюдаю во время мероприятий. Я слышу их благодарные слова. И это дает мне силы делать такие массовые мероприятия вновь и вновь», — заявил руководитель Совета.
По его словам, на недавнем танцевальном мероприятии среди победителей были люди старше 80 лет. И во время представления даже трудно определить, кому там пошел девятый десяток — за энергией и радостью возраст попросту не заметен.
Когда человек включен в сообщество, получает позитивный эмоциональный опыт, ощущает удовлетворённость жизнью, у него появляется мотивация жить дольше. А вместе с ней — более длинный горизонт планирования. По данным опроса проекта «Московское долголетие», 36% респондентов отметили, что москвичи старшего возраста стали планировать жизнь на более долгий срок. При этом участники проекта говорят о росте горизонта планирования заметно чаще, чем неучастники: 51% против 26%.
Увлечение как опора в сложные моменты
Маргарите Соловьевой жизнь подбросила нелегкое испытание — много лет назад трагедия унесла жизни ее мужа и сына. Но женщина не опустила руки и не замкнулась в себе. У Соловьевой есть любимое хобби, которое ей помогло — это вязание, которым она занимается уже 12 лет.
«Я осталась одна. Не знала, куда себя деть. Практически три года из дома не выходила. Вот. Потом моя сестра родила дочку. Я для нее начала вещи вязать, а потом и игрушки шить и вязать. После — для детского сада разные костюмы на праздники», — вспоминала Соловьева.
Когда стартовал проект «Московское долголетие», она вступила в него в первый же день. Там рукодельница быстро нашла единомышленниц. Там же обнаружились и новые горизонты для ее увлечения. Вязаные вещи понадобились и местной организации, где проходят реабилитацию люди с инвалидностью, театральной студии не хватало костюмов для представлений. В рамках проекта женщина также вязала игрушки для кукольного театра и даже брелоки для бойцов на СВО.
Однажды Соловьева сделала выставку своих игрушек в центре московского долголетия. Ее мастерство заметили, и множество людей выстроилось к ней в очередь с желанием тоже научиться вязать подобные вещи.
«Руководство мне предложило такой клуб открыть, я согласилась. Люди пришли, некоторые иголку в руках не держали, а сейчас такие шедевры вяжут. Пока 14 человек в группе. Наверное, сделаем с девочками выставку с их поделками, чтобы люди посмотрели и не боялись прийти. Что «я ничего не умею, у меня ничего не получится» — такого не бывает, всему можно научиться», — убеждена руководительница клуба.
Одной из главных задач «Московского долголетия» является помощь людям старшего возраста, чтобы те оставались полноценными участниками общественной жизни. Ощущение собственной необходимости для других и вовлеченность в сообщество положительно влияют на любовь к жизни. В центрах московского долголетия любой москвич может присоединиться к клубу по интересам или создать собственный.
Сейчас Маргарита Соловьева не только ведет занятия по вязанию, но дарит свои изделия на благотворительных ярмарках. Ее вязаные и сшитые игрушки в технике грунтованный текстиль из акриловой пряжи, гипоаллергенного синтепуха и отбеленной бязи стали частью бренда «Сделано в «Московском долголетии».
«Нужно перестать сидеть на лавочке и грызть семечки, а просто заняться собой и прийти в коллектив. В центрах сотрудники все покажут и расскажут. Найдете новых друзей, новые занятия, интересы и общение», — посоветовала Соловьёва всем сомневающимся.
Многие люди в целом хорошо понимают, как важно заниматься спортом, общаться и иметь интеллектуальную нагрузку для долгой жизни. Но далеко не все преобразуют это знание в действие. Проект «Московское долголетие» как раз стремится решить эту задачу. Он сразу вовлекает людей, демонстрируя все преимущества: занятия рядом с домом, понятный формат участия, широкий выбор активностей и сплоченное сообщество.
В 2025 году в «Московском долголетии» появились новые форматы и более 15 новинок в центрах. Одним из ключевых изменений стал запуск единого календаря занятий во всех центрах московского долголетия. Он объединил спортивные тренировки, курсы по улучшению когнитивного здоровья, лекции от врачей поликлиник и специалистов, киноклуб, интеллектуальные игры и многое другое.
За прошедшие восемь лет проект стал настоящей находкой для многих москвичей и вошел в социально-культурный ландшафт Москвы. О «Московском долголетии» знают не только пенсионеры и жители столицы, но и молодежь и выходцы из других регионов. По данным одного из исследований, 75% москвичей старше 35 лет отмечают, что проект оказал положительное влияние на расширение возможностей участия жителей старшего поколения в общественной жизни и рост их самоорганизованности.