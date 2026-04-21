Отец уволенного новосибирского экс-главы Минсельхоза удивился видео, где сын убегает от разгневанной фермерши

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников объявил о снятии с должности министра сельского хозяйства Андрея Шинделова. Его отец обвинил главу региона в поиске козлов отпущения. Он выразил мнение, что его сын не виноват в том, что в области не хватало средств на оперативное решение проблем с крупным рогатым скотом.





«У меня полнейшее недоумение, почему не хватило витаминных препаратов и денег у региона на выплату компенсаций за личный скот. Вышло, что сын оказался крайним. На него все повесили косяки. Как так можно, чтобы на личный скот, который попал под эту катастрофу, не хватило денег владельцам? Я слушал вчера Травникова, который про это говорил», — сказал Daily Storm Виктор Шинделов, отец отправленного в отставку главы Минсельхоза Новосибирской области Андрея Шинделова.





Будущий министр в 1995 году окончил Новосибирский государственный аграрный университет (сейчас — Сибирский государственный университет инженерии и биотехнологий) по специальности инженер-педагог, получил ученую степень кандидата технических наук и звание доцента, а в 2019 году окончил магистратуру там же по дисциплине «Государственное и муниципальное управление», рассказал его отец.





Мужчина добавил, что сын ранее также получал дополнительное образование в Германии: «Он в свое время с отличием закончил немецкий университет и с красным дипломом — свой вуз в Новосибирске. Там же он работал преподавателем, лучших русских студентов направлял для дальнейшего обучения в Германию. Сейчас за сына неприятно маленько. Потому что в целом по стране идет такая разруха в сельском хозяйстве!»





Отец экс-министра удивился видео в Сети, на котором сын убегал от фермерши Светланы Паниной в коридорах министерства: «Он раньше никогда не избегал препятствий, всегда находил разговор с человеком. Понятно, что народ, мягко выражаясь, был маленько недоволен забоем скота. Я сам крестьянин и понимаю людей».





По словам собеседника, Андрей Шинделов также был в командировках в ДНР, где помогал местным властям с развитием сельского хозяйства, за что имеет награды от главы региона Дениса Пушилина.





Глава Новосибирской области ранее заявил, что поводом для увольнения Шинделова стали «накопившиеся сигналы и претензии». Министра обвинили в том, что он не проконтролировал ветеринарную безопасность, не оказал своевременную поддержку сельхозпроизводителям и сорвал программы комплексного развития сельских территорий.





«Впервые за многие десятилетия мы допустили на территорию области опасные заболевания животных», — жаловался Травников.





Кандидатура нового министра будет согласована 23 апреля. Андрей Шинделов возглавил Минсельхоз Новосибирской области в августе 2024 года. Перед этим место пустовало два месяца. Той же осенью в Новосибирской области ввели режим ЧС из-за обильных осадков.





Ранее Шинделов занимал пост первого заместителя министра, был и. о. главы Минсельхоза региона. На посту он сменил Евгения Лещенко. Структурой он руководил с 2018 года.





В феврале 2026 года в нескольких селах Новосибирской области обнаружили очаги пастереллеза — бактериального заболевания, опасного для крупного рогатого скота. Вспышки привели к карантину и массовому забою животных, а фермеры и рядовые граждане лишились дохода.





По данным новосибирского Минсельхоза, с начала 2026 года были зафиксированы 42 очага бешенства. Рост заболеваемости им и пастереллезом связывали с погодными условиями: рекордное количество выпавшего снега вызвало бескормицу среди диких животных, которые стали выходить к населенным пунктам и контактировать с домашним скотом, который не был вакцинирован, заражая его.





Причиной вспышки бешенства и пастереллеза среди скота в Новосибирской области стала халатность при ведении личных подсобных хозяйств, утверждал глава областного ветцентра.





Местные власти потратили чуть более 100 миллионов рублей на компенсации жителям и компаниям Новосибирской области за изъятие у них крупного рогатого скота. Как сообщили Daily Storm в Управлении ветеринарии региона, все мероприятия по изъятию животных уже завершены.