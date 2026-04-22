А из нашего окна мусорка теперь видна. Жители подмосковного Бутова борются против строительства иновационного «полигона»

Жители подмосковных микрорайонов Восточное Бутово и Бутово Парк-2 обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить законность строительства мусороперегрузочной станции в 300 метрах от жилой застройки и в 500 метрах от детского сада. По утверждению местных, объект возводился без проведения общественных слушаний, а информацию о его открытии обнародовали лишь за две недели до ввода. Корреспондент Daily Storm побывал на месте событий и посмотрел, как это будет выглядеть.

Район Бутово Парк-2 (поселок Дрожжино) находится в 5,5 километрах к югу от МКАД и частично окружен широкой полосой Бутовского леса. Когда люди покупали здесь квартиры, им обещали экологически чистый район и панорамные окна с видом на сосны.

А еще — когда-нибудь провести здесь метро. Сейчас жители добираются до крайней станции «серой ветки» или на личном транспорте, или автобусом. Поэтому когда им сообщили о том, что на территории леса построят депо для скоростного трамвая, это вызвало только радость.

Но что происходит потом? Про депо как бы «забывают» и сообщают, что на этом месте будет стоять логистический центр. А 16 апреля вдруг ставят перед фактом, что там будет… мусороперегрузочная станция. И это — почти вплотную к жилой застройке: до ближайшей многоэтажки — 305 метров, до детского сада — порядка 500.