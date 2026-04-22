А из нашего окна мусорка теперь видна. Жители подмосковного Бутова борются против строительства иновационного «полигона»

Жители подмосковных микрорайонов Восточное Бутово и Бутово Парк-2 обратились в Генпрокуратуру и СК с просьбой проверить законность строительства мусороперегрузочной станции в 300 метрах от жилой застройки и в 500 метрах от детского сада. По утверждению местных, объект возводился без проведения общественных слушаний, а информацию о его открытии обнародовали лишь за две недели до ввода. Корреспондент Daily Storm побывал на месте событий и посмотрел, как это будет выглядеть.
Район Бутово Парк-2 (поселок Дрожжино) находится в 5,5 километрах к югу от МКАД и частично окружен широкой полосой Бутовского леса. Когда люди покупали здесь квартиры, им обещали экологически чистый район и панорамные окна с видом на сосны.
А еще — когда-нибудь провести здесь метро. Сейчас жители добираются до крайней станции «серой ветки» или на личном транспорте, или автобусом. Поэтому когда им сообщили о том, что на территории леса построят депо для скоростного трамвая, это вызвало только радость.
Но что происходит потом? Про депо как бы «забывают» и сообщают, что на этом месте будет стоять логистический центр. А 16 апреля вдруг ставят перед фактом, что там будет… мусороперегрузочная станция. И это — почти вплотную к жилой застройке: до ближайшей многоэтажки — 305 метров, до детского сада — порядка 500.
Объявление появилось на сайте администрации Ленинского округа, а проект заявляется как «первый в России», «уникальный» и «инновационный». Его осуществляет ООО «Каширский региональный оператор».
«На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 60%, — говорится в тексте сообщения. — Станция создается для сокращения логистических цепочек. Сейчас мусоровозы преодолевают большие расстояния до перегрузочных пунктов в соседних округах, что увеличивает сроки вывоза ТКО. Собственная станция решит эту проблему, обеспечив оперативность и экологичность процесса».
В Сети даже есть видео, на котором представители власти уже осматривают площадку и сдержанно улыбаются.
«Ну понятно, что им тут не жить, — возмущаются люди. — Но как они отреагируют, если это поставить под их окнами?! Давайте перенесем эту станцию к их домам!»
В настоящем шоке и в районах Восточное Бутово и Восточное Бутово-2.
«Здравствуйте! Мы живем по адресу Новое шоссе, 22, — пишет одна из жительниц, обращаясь к депутату Ленинского городского округа Валерию Черникову. — У меня окна выходят прямо на будущий логистический центр и мусорную станцию. Валерий Николаевич, скажите, пожалуйста, как мне их открывать, если будет стоять запах? А он будет. Как выходить гулять и как этим дышать? У меня семимесячный ребенок. Заехали месяц назад, а тут такой сюрприз».
Уехать? Как и куда, если ты живешь на честную зарплату.
«Сейчас сложно что-то приобрести обычному смертному, — делится еще одна девушка. — Вот надумали. Ипотека 50 тысяч, съем — 40. Ради чегооо?»
А теперь ближе к делу. Первым делом обращаемся в сам округ. Главный вопрос: как так получилось, что говорили про одно, а на выходе другое? И что теперь будет с экологией?
«В Ленинском городском округе строится не мусороперерабатывающая станция, а формируется площадка для больших пресс-компакторов, — отвечают Daily Storm в его администрации. — Туда будут свозить отходы малогабаритные машины с ТКО, никакого хранения отходов не будет».
«Зимой в Ленинском округе возникла проблема с вывозом мусора из дворов: крупные мусоровозы не могли проехать из-за припаркованных машин, — объясняют сотрудники. — Чтобы решить это, в шести самых проблемных точках округа мы разрабатываем схему движения и ставим знаки, запрещающие парковку.
Но административных мер недостаточно. Поэтому совместно с правительством Московской области и регоператором запускаем пилотный проект. Суть — новый подход к сбору отходов с использованием маневренных малогабаритных мусоровозов (в том числе из Китая). Они собирают мусор и выгружают в герметичные пресс-компакторы. Весь процесс закрытый — без запахов и открытого складирования. Заполненный компактор забирает большая машина и везет на полигон.
Это решение сокращает путь мусора, делает вывоз надежнее и устраняет запахи. Мы уверены, что подход эффективен и его можно масштабировать».
Внимательно изучаем присланную схему. Вывоз — малыми машинами, а перегрузка — герметична. Все хорошо, но почему вблизи застройки?
Пишем в Министерство экологии. Если лес настолько поредел, значит там производилась вырубка? Имеется ли заключение государственной экологической экспертизы и (или) материалы оценки воздействия будущей станции на окружающую среду, а также сведения о системах очистки и фильтрации воздуха и очистки сточных вод? И вот ответ:
«Строительство новых объектов регулируется Градостроительным кодексом РФ (№ 190-ФЗ), — сообщают нам в ведомстве. — Согласно нему, эконадзор не осуществляет надзор над новым строительством. Это находится в компетенции Главстройнадзора. Кроме того, органы местного самоуправления выдают разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию».
Идем дальше и обращаемся в Мособлархитектуру. Что это за земля, какой у нее статус?
«Добрый день! — отвечают в пресс-службе. — Сфера обращения с твердыми коммунальными отходами относится к полномочиям Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области».
Но как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому отправляемся на место строительства. И сразу скажем, что без бутылочки с водой вам там не обойтись. Если в районе Южной улицы еще есть жизнь, то по мере приближения к локации, эта земля становится настоящим кладбищем надежд.
В голове — песня Булата Окуджавы: «Здесь птицы не поют, деревья не растут» (пусть это про войну, но как похоже). Трава усыпана отходами, а воздух бел.
Пока добираемся до точки, мимо постоянно проезжают самосвалы, и каждый оставляет пыль.
Объектов — несколько, и все в процессе возведения. Один просто огромный, это — очистные сооружения. Возле второго сообщается, что здесь будет логистический комплекс. Интересно, что там будут хранить? Возле третьего — что тут будет площадка для перегрузки ТКО, а в качестве подрядчика числится некое ИП.
Рабочие остановились и молча наблюдают. Для них мы чужаки. Завязываем разговор.
«А не подскажете, где будет станция?»
«Вон там! Зелененькая!» — показывает один из них.
«И все? А что вот это, по соседству?»
«Это для транспорта».
«Давно вы здесь?»
«Да где-то с месяц», — улыбается мужчина. Понятно, что он только исполнитель и ничего тут не решает.
Какие ощущения? Что посреди леса огромная дыра, в которой все грохочет и дымится, а ты всего лишь песчинка.
На заднем плане, за Симферопольским шоссе, высится бело-коричневое здание, и сразу вспоминается девушка с ребенком, которая спрашивает, как ей тут теперь гулять с коляской. Она живет в том самом доме.
Жалко. Жалко и людей, и деревья. И что воздух здесь больше никогда не будет прежним. На выходе с площадки очень хочется пить. Все легкие забиты, и кажется, что ты никак не можешь надышаться.
Между тем экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, к которому мы обратились, чтобы оценить реальный риск, призывает не паниковать.
«Как быть людям? На ваш вопрос пока нельзя ответить, — говорит он Daily Storm. — Потому что для этого мне нужно знать проект и кто его согласовал. Если он выдерживает все санитарные разрывы, которые нужны, то будут ли там ездить или не ездить [мусоровозы] и что будет с детским садом, это будет не ответ».
«Но к таким объектам очень серьезные и жесткие требования, — уверяет Геннадий Григорьевич. — Пока, как я понимаю, люди пользуются слухами. Поэтому они должны спокойно, привлекая в том числе юристов, попросить тех, кто это затеял, предъявить все разрешающие документы. И уже от этого отталкиваться».
А вот какого мнения инженер-физик, эколог, соавтор учебника «Управление ЖКХ» и книги «Социальное благополучие человека: правовые параметры» Илья Рыбальченко...
«Ключевое, что я рекомендую посмотреть, это что такое прионы, — говорит он. — Это вещества, которые вызывают опасные заболевания. Они не убиваются йодом, не убиваются кипячением. То есть если бактерии еще можно продезинфицировать или посыпать хлоркой, то прионы не уничтожаются. Просто почитайте! И как только вы это сделаете, вы сами поймете, имеет ли смысл жить рядом с таким объектом. Никакого смысла! Это просто опасно».
Есть ли смысл бороться?
«Самое первое — это узнать предназначение земли, — советует эколог. — Потому что такую станцию можно расположить только на земле промышленного назначения. Если эту землю захотят перевести в так называемую «промку», то для этого нужно провести общественные слушания, на которых сами люди будут решать, против они или за. Хотя я допускаю, что общественные слушания уже были и люди проголосовали, думая, что это депо.
Не было слушаний? Тогда чего беспокоиться?!
Ну и кроме того, конечно, нужна срочная экспертиза. Потому что все эти значения про метры до жилой застройки, они чисто рекомендательные. Например, если склон в сторону этого поселка, то будь там хоть километр, с таянием снега все понесется к домам».
Поэтому шансы всегда есть!
«Я и сам участвовал в таких историях, — вспоминает Илья. — Вы можете погуглить. В Дмитровском районе есть такая деревенька Святогорово. Это там, где останавливался Сергий Радонежский, когда искал путь к своему будущему храму. Так вот прямо на вершине горы, где бьют три ручья, решили сделать мусорный полигон. И люди активно защищались — и защитились.
Но там были крайне нестандартные методы. Например, они даже написали в Болгарию, чтобы найти своих побратимов. Там тоже есть Святогорово! И начали собирать справки. Тут же включается МИД. Включается МВД. Проверяется, есть ли криминальные моменты... Надо искать и креативить!»
Добавим, что помимо многочисленных петиций жители районов уже создали коллективное видеообращение к президенту России Владимиру Путину, главе СК Александру Бастрыкину и губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
«Мы не выступаем против развития инфраструктуры и модернизации системы обращения с отходами, — говорится в послании. — Однако считаем, что подобные объекты должны размещаться с учетом интереса жителей, экологической безопасности и санитарных норм, а также после полноценного общественного обсуждения! При этом думаем, что действующие нормативы, регламентирующие строительство подобных объектов, требуют срочного пересмотра и ужесточения».
Для понимания: согласно СанПиН, сейчас строительство подобных станций допускается в пределах от ста метров до жилых домов. И это чудовищно мало. Давайте честно: какой нормальный человек согласится так жить?