В Роскомнадзоре решили не наказывать госслужащего за сообщение в WhatsApp*

Роскомнадзор не стал наказывать соцработника за переписку в WhatsApp*. Госслужащий написал матери одного из подопечных в заблокированное на территории России приложение. В том числе потому что у женщины не был установлен «Макс». Однако сама получательница посчитала это нарушением закона и напомнила, что использовать иностранные мессенджеры при оказании госуслуг запрещено. Теперь она добивается наказания для бюджетника.





История произошла в Иваново. Сообщение об оплате путевки сына в детский лагерь пришло в WhatsApp одной из мам. Отправлено оно было, предположительно, с номера сотрудника соцзащиты. Даму не устроило, и она пожаловалась в Роскомнадзор.





В подразделении РКН по ЦФО начали проверку и направили запрос в Территориальное управление соцзащиты. Социальные работники заявили представителям надзорного органа, что женщина не отвечала на звонки, ее электронную почту они сочли незащищенной, а «Макс» у заявительницы не установлен. Поэтому и выбрали иностранный мессенджер. Объяснение устроило службу, и возбуждать административное дело не стали.





Женщина пошла дальше и обжаловала отказ в Ленинском райсуде города Иваново. На заседании судья обратил внимание, что специалисты так и не нашли отправителя сообщений и не изучили должным образом переписку. В ней женщина просила поддерживать связь через «Госуслуги» или почту.





Отдельно в суде подчеркнули, что должностные лица не имеют права проверять наличие мессенджера «Макс» у гражданина. В итоге в феврале 2026 года материалы вернули на новое рассмотрение.





По телефонам управления РКН по ЦФО и территориального отделения корреспонденту Daily Storm отказались рассказывать об итогах разбирательства.





Запрет на использование иностранных мессенджеров при работе с персональными данными, государственными и финансовыми услугами действует с 2023-го. Из разбирательств, которые собрал Daily Storm, следует, что по статье 13.11.2 КоАП РФ до сих пор наказывали только банки и микрофинансовые организации.





Так, в апреле 2025 года суд в Хамовниках обязал «Уралсиб» выплатить 200 тысяч рублей за сообщение должнику в WhatsApp. В марте 2026-го финансовую компанию (ее название не раскрыли) оштрафовали на 50 тысяч за переписку с заемщицей, поделились в УФССП по Челябинской области.





Работу WhatsApp в России начали ограничивать с августа 2025 года. Сначала Роскомнадзор принял меры к голосовым звонкам в мессенджере. В регуляторе объяснили это борьбой с мошенниками, которые использовали сервис для обмана и вымогательства денег у россиян.





В феврале 2026 года домен WhatsApp исчез из DNS-серверов ведомства. СМИ расценили это как полную блокировку платформы. Сейчас при попытке открыть сайт пользователи из РФ видят ошибку. Под аналогичные ограничения попал и мессенджер Telegram, основанный уехавшим из России Павлом Дуровым.





* Принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.