Глава Туапсе ответил на обвинения, что школьников гнали на занятия во время «нефтяных дождей»

Глава Туапсинского муниципального округа Краснодарского края Сергей Бойко ответил на обвинения в том, что школьников гнали на занятия, когда город заливали «нефтяные дожди». Это неправда, заявил Daily Storm чиновник. Он уточнил, что в школах в районах с «опасной зоной», где превышен уровень вредных веществ в воздухе, уроков не было.





Но часть учебных заведений города, где не зафиксировали таких рисков, работала, добавил глава Туапсинского муниципального округа.





«Дети в радиусе километровой зоны не ходили в школу. В опасной зоне они точно не были. Поймите, у нас большой ведь город, и была территория, которая где-то [загрязнена]», — сообщил Бойко.





Он таким образом опроверг информацию ряда Telegram-каналов, утверждавших, что все школы в Туапсе не отменили уроки, несмотря на сообщение регионального оперштаба о троекратном превышении допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи в воздухе.





В сообщениях каналов отмечалось, что местное управление образования не выпускало официального распоряжения о приостановке занятий, но ученики могут не ходить в школу «по заявлению родителей».





Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю ранее опубликовало в памятку, в которой дало совет жителям Туапсинского района «избегать нахождения на открытом воздухе» и не открывать без необходимости окна.





После атаки ВСУ 20 апреля на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод местные жители рассказывали о выпавшем в городе «нефтяном дожде», а также публиковали в Сети фото покрытых сажей животных и испачканных нефтяными отходами птиц.





Сотрудники МЧС локализовали возгорание и потушили открытый огонь на морском терминале в Туапсе, вызванный атакой БПЛА, сообщил оперштаб Краснодарского края. Работы по полной ликвидации пожара продолжаются.





О ЧП 20 апреля объявил глава региона Вениамин Кондратьев. Вечером 23 апреля оперштаб отчитался, что площадь пожара на терминале в Туапсе сократилась с того дня в четыре раза. Ведомство уточнило, что для тушения пламени задействовали два пожарных поезда.





Ранее Роспотребнадзор обнаружил при замерах воздуха в ряде районов Туапсе превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи, указывалось в сообщении оперштаба Краснодарского края.





Уточнялось, что замеры были сделаны 21 апреля, а 22 апреля из-за дождя их не выполняли. Результаты замеров касаются микрорайонов Грознефть, Сортировка и Звездный, а также частично Центрального.





При этом с ночи 20 апреля в медучреждения не обратился ни один человек с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара, отметили в региональном оперштабе.





Это уже вторая крупная атака ВСУ на Туапсе за последние дни. В ночь на 16 апреля в результате удара дрона погибли два человека, еще семеро получили ранения различной степени тяжести.