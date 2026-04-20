В порту Туапсе после атаки дронов вспыхнул пожар — один человек погиб, еще один ранен

Ночью Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту произошло возгорание, погиб один человек, еще один ранен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





По словам главы региона, обломки дронов повредили остекление в нескольких зданиях — начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, а также задели газовую трубу. На местах падения обломков работают оперативные службы.





На время атаки Росавиация сообщала о дополнительных ограничениях в аэропортах Краснодара и Геленджика. Позже их сняли. Всего за ночь российские силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны.





Это уже вторая крупная атака на Туапсе за последние дни. В ночь на 16 апреля в результате удара БПЛА погибли два человека, еще семеро пострадали.