Новости
Новости 18+
St
В порту Туапсе после атаки дронов вспыхнул пожар — один человек погиб, еще один ранен
18+
Обломками БПЛА повредило газовую трубу и остекление в нескольких зданиях, в том числе в детском саду и церкви
Новости

В порту Туапсе после атаки дронов вспыхнул пожар — один человек погиб, еще один ранен

Обломками БПЛА повредило газовую трубу и остекление в нескольких зданиях, в том числе в детском саду и церкви

Ночью Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В результате в морском порту произошло возгорание, погиб один человек, еще один ранен, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.


По словам главы региона, обломки дронов повредили остекление в нескольких зданиях — начальной школе, детском саду, музее, церкви и многоквартирном доме, а также задели газовую трубу. На местах падения обломков работают оперативные службы.


На время атаки Росавиация сообщала о дополнительных ограничениях в аэропортах Краснодара и Геленджика. Позже их сняли. Всего за ночь российские силы ПВО уничтожили 112 украинских беспилотников, отчитались в Минобороны.


Это уже вторая крупная атака на Туапсе за последние дни. В ночь на 16 апреля в результате удара БПЛА погибли два человека, еще семеро пострадали.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK

При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей — пяти и 14 лет

Ранения получили также двое взрослых 16 апреля 2026
#пострадавшие #туапсе #атака беспилотников
Загрузка...
Загрузка...