Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили теракт в Пятигорске, который готовила гражданка Германии по заданию украинских спецслужб. Целью был объект силовых ведомств.





По данным ФСБ, взрывное устройство мощностью 1,5 кг в тротиловом эквиваленте находилось в рюкзаке злоумышленницы.





Привести устройство в действие дистанционно должен был гражданин одной из стран Центральной Азии, находившийся неподалеку. По замыслу кураторов, женщина должна была погибнуть на месте.





Оба фигуранта задержаны, они дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.





В конце марта украинский куратор дистанционно подорвал гражданина РФ 1995 года рождения при его задержании российскими спецслужбами.





3 марта в Свердловской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность диверсанта, планировавшего убийство топ-менеджера оборонного завода. В пресс-службе ведомства также уточнили, что при задержании злоумышленника украинский куратор «осуществил дистанционный подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ)».