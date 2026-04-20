«Пасхальный дар»: спецпроект «Моспитомца» на Тверском бульваре

Гости могли получить консультации ветеринаров и кинологов, лекции, мастер-классы, а главное — познакомиться с четвероногими, которые мечтают обрести семью. В мобильной ветстанции специалисты Комитета ветеринарии Москвы провели осмотры, дали консультации по питанию и содержанию, а также выполнили вакцинацию от бешенства и чипирование.





На кинологической площадке с полным набором оборудования — барьеры, качели, горки — прошли занятия по аджилити под присмотром дежурного кинолога. В лектории состоялись добрые уроки по уходу, консультации зоопсихологов, а также знакомство с цифровыми сервисами для владельцев, включая проект «Моспитомец». Волонтеры поделились опытом взаимодействия с подопечными из приютов. Организовали здесь и активности с призами. Никому не было скучно.





Также для жителей и гостей столицы прошли мастер-классы. На свежем воздухе можно было проявить свои таланты. В том числе нарисовать своего будущего щенка или котенка.





В рамках гуманитарной программы на площадке было собрано 1022 кг сухого и 149 кг влажного корма, 29 упаковок пеленок, 55 игрушек, 30 упаковок гигиенических средств и 66 упаковок лакомств. Все пожертвования, собранные через «корзины добра», были переданы в городские приюты.





