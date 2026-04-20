Новосибирские власти заявили, что не нашли трупы животных в скотомогильнике в селе Новоключи

СМИ публиковали сообщения и видеозаписи от 12 апреля, на которых жители новосибирского села Новоключи говорили, что на месте скотомогильника лежат тела коров. Граждане опасались, что останками скота, который признали больным, могут питаться другие животные и птицы и заразиться от них. В Управлении ветеринарии Новосибирской области Daily Storm заявили, что 13 апреля специалисты не нашли тела животных в скотомогильнике.





«Главным государственным ветеринарным инспектором Купинского района Новосибирской области 13.04.2026 года проведено выездное обследование скотомогильника, расположенного вблизи села Новоключи <...>, а также временной площадки для сжигания биологических отходов <...>. В результате обследования размещения биологических отходов (трупов животных) не установлено», — заявили Daily Storm в Управлении ветеринарии Новосибирской области.





В ведомстве добавили, что за нарушение правил уничтожения биологических отходов гражданам грозит административный штраф в 4–5 тысяч рублей, юридическим лицам — от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.





В Управлении ветеринарии региона 14 апреля сообщили Daily Storm, что всего в марте и апреле было изъято не более 2 200 голов животных у местных жителей и юридических лиц. На компенсации жителям и компаниям потратили более 100 миллионов рублей.





В Новосибирской области в феврале начался массовый забой скота сразу в нескольких районах. Местные жители жаловались, что животных изымают и убивают, не предоставляя официальных документов о причинах забоя.





Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, объяснив, что скот пришлось уничтожить из-за вспышки пастереллеза. Гражданам пообещали выплатить компенсации.