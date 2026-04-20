«Невозможно помочь сразу 600 человекам»: в МЧС ответили на претензии людей, застрявших на трассе под Читой

В МЧС ответили на жалобы людей, застрявших на трассе Чита — Забайкальск без еды, воды и нормального туалета. Ведомство пояснило, что в снежном плену оказались порядка 600 человек и в один момент помочь такому потоку людей просто нереально, поэтому гражданам стоит запастись терпением.





«Машины откапываются, помощь оказывается. Только нашими сотрудниками эвакуировано около 250 человек. Всего на трассе порядка 600 было. Представьте, сколько это людей! И можно ли им всем одномоментно предоставить помощь в условиях, когда дует сильный ветер и видимость нулевая и трудно пробраться? Понимаем, что у граждан есть некое недовольство, но нужно и нас понять» — заявили Daily Storm в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.





В ведомстве уточнили, что всех эвакуированных в пунктах временного размещения обеспечили горячей едой. Тем же, к кому помощь пока не подоспела, надо еще немного подождать, заметили в МЧС.





«Но сейчас уже обстановка нормализовывается, машины пропускают. Автомобили, которые остались в заторе изначально, их сформировали в колонны и отправили в Читу. Но люди некоторые до сих пор в машинах. Есть и те, кого эвакуировали, а после того, как автомобиль раскопали от снега — гражданин садится за руль и уезжает счастливый и довольный», — рассказали в МЧС.





«Это [массовое попадание людей на трассе в снежный плен] — экстраординарный случай. Конечно, участок сложный, но, тем не менее, такое впервые. Думаем, проблема должна окончательно решиться в ближайшее время, через несколько часов», — добавили в пресс-службе ведомства.





В Сети туристы сообщали, что на трассе Чита — Забайкальск они находились в автобусах с 13:00 19 апреля до 09:30 20 апреля по местному времени без нормальной еды и воды.





«В автобусе семьи с детьми. В туалет элементарно сходить некуда, а на заправке в Ясной вынесли все, осталось мороженое. Где эти пункты обогрева и кого эвакуируют? Сил нет, болят животы и голова. Мы хотим в тепло просто», — жаловалась одна из пассажирок.





По данным ГУ МЧС по Забайкальскому краю, всего в спасении людей задействовано 56 человек и 13 единиц техники. По последним данным, в пять пунктов временного размещения эвакуированы 253 человека, включая 28 детей.