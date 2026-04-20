«Не надейтесь, я не уеду»: Хинштейн вернулся к работе спустя почти три месяца после ДТП
Губернатор Курской области сообщил, что выходит в полноценный режим, но нога еще не полностью восстановилась undefined
Губернатор Курской области Александр Хинштейн после почти трехмесячного перерыва вернулся к работе. Он заявил, что выходит «уже в полноценный рабочий режим», хотя нога еще полностью не восстановилась из-за серьезной травмы.


На заседании регионального правительства глава региона процитировал Владимира Высоцкого: «Одним — не волнуйтесь, я не уехал. А другим — не надейтесь, я не уеду!».


ДТП с Хинштейном произошло в конце января. Из-за погодных условий его машину занесло и выбросило на обочину.


Губернатор получил перелом бедренной кости. Он проходил реабилитацию в Москве.

#дтп #курская область #александр хинштейн
