«Не надейтесь, я не уеду»: Хинштейн вернулся к работе спустя почти три месяца после ДТП

Губернатор Курской области Александр Хинштейн после почти трехмесячного перерыва вернулся к работе. Он заявил, что выходит «уже в полноценный рабочий режим», хотя нога еще полностью не восстановилась из-за серьезной травмы.





На заседании регионального правительства глава региона процитировал Владимира Высоцкого: «Одним — не волнуйтесь, я не уехал. А другим — не надейтесь, я не уеду!».





ДТП с Хинштейном произошло в конце января. Из-за погодных условий его машину занесло и выбросило на обочину.





Губернатор получил перелом бедренной кости. Он проходил реабилитацию в Москве.