После атаки дронов на Туапсе произошел разлив нефтепродуктов — площадь пятна достигла 10 тысяч квадратных метров

В результате ночной атаки беспилотников на Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море, сообщил оперштаб Краснодарского края. Повреждена инфраструктура морского терминала.





Нефтяное пятно зафиксировано на спутниковом снимке. По оценкам специалистов, площадь загрязнения акватории достигла 10 тысяч квадратных метров. Для локализации установлены боновые заграждения.





Ранее сообщалось, что жертвами атаки дронов стали мужчина и 14-летняя девушка. Всего за ночь средства ПВО сбили 112 украинских беспилотников, отчитывались в Минобороны РФ.