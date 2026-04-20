Новости
Новости 18+
St
После атаки дронов на Туапсе произошел разлив нефтепродуктов — площадь пятна достигла 10 тысяч квадратных метров
18+
Повреждена инфраструктура морского терминала, установлены боновые заграждения
Новости

В результате ночной атаки беспилотников на Туапсе произошел разлив нефтепродуктов в море, сообщил оперштаб Краснодарского края. Повреждена инфраструктура морского терминала.


Нефтяное пятно зафиксировано на спутниковом снимке. По оценкам специалистов, площадь загрязнения акватории достигла 10 тысяч квадратных метров. Для локализации установлены боновые заграждения.


Ранее сообщалось, что жертвами атаки дронов стали мужчина и 14-летняя девушка. Всего за ночь средства ПВО сбили 112 украинских беспилотников, отчитывались в Минобороны РФ.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#краснодарский край #загрязнение #разлив #туапсе
Загрузка...
Загрузка...