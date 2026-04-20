Новости
Новости 18+
St
В Москве бум девятиклассников, сдающих только два предмета на ОГЭ вместо четырех
18+
Рекордные 47 тысяч школьников выбрали такой формат, власти обещают им бесплатное профобразование undefined
Новости

В Москве бум девятиклассников, сдающих только два предмета на ОГЭ вместо четырех

Рекордные 47 тысяч школьников выбрали такой формат, власти обещают им бесплатное профобразование

В Москве растет число девятиклассников, которые выбирают упрощенный формат сдачи ОГЭ. Вместо четырех экзаменов они сдают только два обязательных — русский язык и математику. Это позволяет поступить в колледж на бюджетное место, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.


В этом году около 40% московских девятиклассников (47 тысяч человек) будут сдавать только два экзамена. Это рекорд: в прошлом году такой формат выбрали 39 тысяч школьников.


«Москва обеспечит бесплатное профессиональное образование всем нашим девятиклассникам, которые успешно сдадут оба экзамена», — заверила Ракова.


Замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова отметила, что в колледжи поступает все больше школьников, осознанно выбирающих перспективные прикладные профессии. Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных специальностей в 10 ключевых отраслях экономики столицы: промышленность, IT, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение и другие.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...