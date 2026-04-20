В Москве бум девятиклассников, сдающих только два предмета на ОГЭ вместо четырех

В Москве растет число девятиклассников, которые выбирают упрощенный формат сдачи ОГЭ. Вместо четырех экзаменов они сдают только два обязательных — русский язык и математику. Это позволяет поступить в колледж на бюджетное место, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





В этом году около 40% московских девятиклассников (47 тысяч человек) будут сдавать только два экзамена. Это рекорд: в прошлом году такой формат выбрали 39 тысяч школьников.





«Москва обеспечит бесплатное профессиональное образование всем нашим девятиклассникам, которые успешно сдадут оба экзамена», — заверила Ракова.





Замдиректора Московского центра развития профессионального образования Елена Сумакова отметила, что в колледжи поступает все больше школьников, осознанно выбирающих перспективные прикладные профессии. Абитуриенты могут выбрать одну из 150 востребованных специальностей в 10 ключевых отраслях экономики столицы: промышленность, IT, транспорт, строительство, гостеприимство, креативные индустрии, здравоохранение и другие.