Песков: Преждевременно говорить о смене антироссийского «климата» в Европе из-за заявлений нескольких политиков

Из Брюсселя, по словам представителя Кремля, поступают высказывания «совсем иного характера»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о смене антироссийского курса в Европе на основе заявлений нескольких политиков. Из Брюсселя, по его словам, звучат совсем иные сигналы.


Кремлю импонируют заявления победившего на парламентских выборах в Болгарии Румена Радева о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ. Россия, подчеркнул Песков, никогда не отказывалась от диалога с Европой.


Радев, возглавляющий коалицию «Прогрессивная Болгария», ранее заявлял о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. Financial Times писала, что он может стать «троянским конем» России в НАТО.


Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой, говорил в конце марта президент РФ Владимир Путин, отметив, что кризис случился не по вине Москвы. 


За последние месяцы к нормализации отношений с РФ призывали бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале сообщал о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне.

