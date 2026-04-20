Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о смене антироссийского курса в Европе на основе заявлений нескольких политиков. Из Брюсселя, по его словам, звучат совсем иные сигналы.





Кремлю импонируют заявления победившего на парламентских выборах в Болгарии Румена Радева о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с РФ. Россия, подчеркнул Песков, никогда не отказывалась от диалога с Европой.





Радев, возглавляющий коалицию «Прогрессивная Болгария», ранее заявлял о намерении выстраивать равноправные отношения с Россией. Financial Times писала, что он может стать «троянским конем» России в НАТО.





Россия никогда не отказывалась от восстановления отношений с Европой, говорил в конце марта президент РФ Владимир Путин, отметив, что кризис случился не по вине Москвы.





За последние месяцы к нормализации отношений с РФ призывали бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Президент Франции Эмманюэль Макрон в феврале сообщал о подготовке диалога с Москвой на техническом уровне.