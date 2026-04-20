Росавиация сняла ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана
Росавиация отменила ограничения на полеты российских авиакомпаний в Объединенные Арабские Эмираты и через воздушное пространство Ирана, сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram.


В ведомстве отметили, что специалисты Минтранса и Росавиации продолжают анализировать ситуацию с работой гражданской авиации на Ближнем Востоке, чтобы при необходимости внести коррективы в полеты в этом регионе.


Также были отменены рекомендации для российских авиалиний приостановить продажи билетов в ОАЭ и обратно. Росавиация отмечает, что решение было принято с учетом позиций Минтранса и МИД России.


Ограничения на полеты были введены 28 февраля. Это произошло на фоне резкого обострения военно-политической обстановки в регионе, когда ряд стран (включая ОАЭ, Иран, Израиль и другие) закрыли свое воздушное пространство.

#иран #оаэ #ближний восток #росавиация #ограничения
