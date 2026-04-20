Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Моргенштерну* назначили штраф в 7 миллионов рублей за неисполнение обязательств иноагента

Суд также наложил арест на имущество рэпера

Савеловский районный суд Москвы заочно оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) на 7 млн рублей по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Также на имущество музыканта наложен арест.


Прокурор запрашивал штраф более 8 млн рублей и арест имущества для его погашения. Суд признал Моргенштерна виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).


По данным следствия, рэпер в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространять в соцсетях публичные сообщения без маркировки о том, что они созданы иностранным агентом.


Рэпер не живет в России с ноября 2021 года. 6 мая 2022 года артиста признали иностранным агентом.


*Алишер Моргенштерн признан Минюстом РФ иностранным агентом.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#суд #штраф #моргенштерн #иностранный агент
