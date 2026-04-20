Милонов рассказал, боится ли проиграть на выборах в Госдуму из-за стычки с Викторией Боней

Депутат Виталий Милонов пойдет на выборы в Госдуму. Он не боится, что высказывания в отношении Виктории Бони и женщин могут как-то повлиять на мнение избирателей о нем.





«Не вступаю с ней [блогером] в публичные дискуссии, хотя бы потому, что я в России, а она шляется где-то по заграницам: то ли Дубай, то ли Париж. Моя аудитория — это люди, которые любят страну. Надо понять, что жизнь насекомых в Instagram* — одна, а жизнь людей — она другая, со всякими сложными нюансами», — многозначительно заявил в комментарии Daily Storm Милонов.





Парламентарий сообщил, что хотел бы продолжить работу в следующем созыве Госдумы. «Я на партийный праймериз «Единой России» по своему округу подался. Снова планирую заниматься государственными задачами в Госдуме. У меня вопросы наших российских семей. Их много. Других планов, кроме как быть парламентарием, пока нет».





Он также отреагировал на сообщения о том, что Боня готовит против неого иск из-за публичных оскорблений. «Знаете, на меня кто-то постоянно пытается в суд подать. Но чтобы я, русский офицер, еще боялся каждую сожительницу каких-то олигархов или людей из-за границы? Да мне плевать, честно могу сказать!» — признался Милонов.





В комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики заявили Daily Storm, что пока заявления Милонова насчет Бони не будут предметом обсуждения. «Если будет жалоба от нее [блогера] — мы, конечно, рассмотрим. Пусть подает в суд [на депутата]. Вообще, не вижу ничего критичного в словах Милонова, чтобы их на заседании комиссии рассматривать», — сказала Елена Драпеко.





Виктория Боня ранее предложила не голосовать за Милонова на выборах в Госдуму в сентябре 2026 года из-за его женоненавистических высказываний. «В следующий раз те, кто в Петербурге живет, адекватно мыслящие, на выборах в Госдуму на этот пост надо переизбрать кого-то другого», — сообщила телеведущая.





Кроме того, Боня опубликовала ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, где она в костюме Человека-паука сражается с виртуальными копиями Милонова, а также Владимира Соловьева и Артемия Лебедева.