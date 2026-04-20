Глава МИД Эстонии опроверг слова Зеленского о намерении России напасть на страны Балтии

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал необоснованными заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена напасть на Эстонию. Об этом он сказал в понедельник телерадиовещателю ERR.





«Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы. Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом», — подчеркнул Цахкна.





Комментируя слова Зеленского о том, что не все страны НАТО готовы прийти на помощь балтийским республикам в случае нападения, глава эстонского МИД отметил, что «такие заявления не облегчают сотрудничество».





При этом он выразил уверенность, что НАТО обязательно отреагирует, если какая-либо из стран-членов будет атакована. Цахкна также подчеркнул, что помимо коллективной обороны у Эстонии есть собственные оборонительные возможности.