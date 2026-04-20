Новости
Новости 18+
St
Глава МИД Эстонии опроверг слова Зеленского о намерении России напасть на страны Балтии
18+
Маргус Цахкна заявил, что разведданные его страны не подтверждают подготовку РФ к вторжению в НАТО или балтийские республики undefined
Новости

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал необоснованными заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия намерена напасть на Эстонию. Об этом он сказал в понедельник телерадиовещателю ERR.


«Такие заявления не соответствуют нашим разведывательным данным, нашей оценке картины угрозы. Мы не видим, чтобы Россия собирала свои войска или готовилась военным путем к нападению на НАТО или страны Балтии каким-либо образом», — подчеркнул Цахкна.


Комментируя слова Зеленского о том, что не все страны НАТО готовы прийти на помощь балтийским республикам в случае нападения, глава эстонского МИД отметил, что «такие заявления не облегчают сотрудничество». 


При этом он выразил уверенность, что НАТО обязательно отреагирует, если какая-либо из стран-членов будет атакована. Цахкна также подчеркнул, что помимо коллективной обороны у Эстонии есть собственные оборонительные возможности.

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
#украина #мид #эстония
Загрузка...
Загрузка...