Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что осадки в городе были вчера вечером и закончились в ночь на 20 апреля.





«Мы больше это наблюдали в последний месяц на Ближнем Востоке при масштабных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. В воздух поднимались мельчайшие частицы сажи, тяжелых металлов и нефтепродуктов. <...> И все это вперемешку с черными, нефтяными, кислотными дождями. Одновременно с сажей при горении нефти в воздухе выделяются еще и определенные газы — оксиды серы, азота. Все это вступает с водой в химическую реакцию, с кислородом, они превращаются в разного рода кислоты, тоже серные, азотные», — объяснил Daily Storm Тишковец.





Вредные частицы поднимались вместе с конвективными потоками вверх, а при циклоне или облаках с дождями все это распространялось. «Это опасно для здоровья, безусловно. Для человека, для экосистемы все это несет большие проблемы», — уточнил эксперт.





Вдыхание загрязненного воздуха может вызвать головные боли, раздражение кожи, глаз и затруднение дыхания, предупреждали ранее в ВОЗ. Длительное воздействие определенных токсичных соединений увеличивает риск развития некоторых видов рака.





Но «черные дожди» с Ближнего Востока вряд ли долетели до Туапсе и юга России.





«Нет, это местная история. Это все связано с нанесением ударов дронами по нефтяным хранилищам. В этом непосредственно виноват бандеровский режим на Украине», — убежден Тишковец.





Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о массовой атаке беспилотников в ночь на 20 апреля. Погиб один мужчина, еще один человек был ранен. Обломки дронов повредили стекла нескольких зданий в городе, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом, а также газовую трубу.