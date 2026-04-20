В центре «Фобос» предупредили о вреде нефтяных дождей после публикаций жителей Туапсе о «черных осадках»

Туапсе в ночь на 20 апреля атаковали беспилотники, из-за чего в морском порту начался пожар. Горение там же из-за удара дронами на прошлой неделе тушили с 16 по 19 апреля. 20 апреля местные жители выложили в соцсетях фото и видео с последствиями «черных осадков» в городе. В центре «Фобос» предупредили о вреде нефтяных дождей для здоровья людей и состояния экосистемы.
После дождя остался маслянистый налет и небольшие черные шарики, похожие на следы горения нефти, заметили жители Туапсе в соцсетях.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что осадки в городе были вчера вечером и закончились в ночь на 20 апреля.
«Мы больше это наблюдали в последний месяц на Ближнем Востоке при масштабных пожарах на нефтеперерабатывающих заводах. В воздух поднимались мельчайшие частицы сажи, тяжелых металлов и нефтепродуктов. <...> И все это вперемешку с черными, нефтяными, кислотными дождями. Одновременно с сажей при горении нефти в воздухе выделяются еще и определенные газы — оксиды серы, азота. Все это вступает с водой в химическую реакцию, с кислородом, они превращаются в разного рода кислоты, тоже серные, азотные», — объяснил Daily Storm Тишковец.
Вредные частицы поднимались вместе с конвективными потоками вверх, а при циклоне или облаках с дождями все это распространялось. «Это опасно для здоровья, безусловно. Для человека, для экосистемы все это несет большие проблемы», — уточнил эксперт.
Вдыхание загрязненного воздуха может вызвать головные боли, раздражение кожи, глаз и затруднение дыхания, предупреждали ранее в ВОЗ. Длительное воздействие определенных токсичных соединений увеличивает риск развития некоторых видов рака.
Но «черные дожди» с Ближнего Востока вряд ли долетели до Туапсе и юга России.
«Нет, это местная история. Это все связано с нанесением ударов дронами по нефтяным хранилищам. В этом непосредственно виноват бандеровский режим на Украине», — убежден Тишковец.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о массовой атаке беспилотников в ночь на 20 апреля. Погиб один мужчина, еще один человек был ранен. Обломки дронов повредили стекла нескольких зданий в городе, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом, а также газовую трубу.