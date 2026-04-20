Вассерман пообещал инициировать исправление «чрезмерно запретительных» законов о защите интернета
Депутат заявил, что этот процесс будет очень медленным
Фото: Global Look Press / Евгений Филипов

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил Daily Storm, что многие принятые в России законы о защите интернета допускают «чрезмерно запретительные трактовки» и он постарается инициировать их пересмотр. 


«Действительно полагаю многие принятые у нас законы допускающими чрезмерно запретительные трактовки. Против некоторых законов даже голосовал. Сейчас пытаюсь объяснить коллегам, почему опасно запретительство, и добиться рассмотрения возможностей поправок», — заявил Вассерман.


Он подчеркнул, что эти процедуры запустить непросто. 


«Процесс исправления очень медленный. Постараюсь хотя бы запустить его», — добавил депутат. 


Ранее на Московском экономическом форуме 2026 Вассерман заявил, что знает «по меньшей мере одно место, которое надо ограничить», — это Роскомнадзор. При этом депутат уточнил, что предлагает ликвидировать не столько само ведомство, сколько ту «интерпретацию законов о защите интернета, которую оно проповедует».

#роскомнадзор #госдума #закон #ограничения #анатолий вассерман
