Вассерман пообещал инициировать исправление «чрезмерно запретительных» законов о защите интернета

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил Daily Storm, что многие принятые в России законы о защите интернета допускают «чрезмерно запретительные трактовки» и он постарается инициировать их пересмотр.





«Действительно полагаю многие принятые у нас законы допускающими чрезмерно запретительные трактовки. Против некоторых законов даже голосовал. Сейчас пытаюсь объяснить коллегам, почему опасно запретительство, и добиться рассмотрения возможностей поправок», — заявил Вассерман.





Он подчеркнул, что эти процедуры запустить непросто.





«Процесс исправления очень медленный. Постараюсь хотя бы запустить его», — добавил депутат.





Ранее на Московском экономическом форуме 2026 Вассерман заявил, что знает «по меньшей мере одно место, которое надо ограничить», — это Роскомнадзор. При этом депутат уточнил, что предлагает ликвидировать не столько само ведомство, сколько ту «интерпретацию законов о защите интернета, которую оно проповедует».