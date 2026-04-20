Российские туристы за рубежом лишились доступа к банкам и «Госуслугам»

Российские туристы за рубежом начали испытывать проблемы с доступом к банковским приложениям и порталу «Госуслуги» при попытке входа через местные сети связи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сложности возникают на массовых направлениях: в Турции, Таиланде, Египте и Вьетнаме. В странах СНГ таких проблем нет.





Вице-президент АТОР Артур Мурадян в интервью «Коммерсанту» отметил, что пока проблема не носит системного характера, но интенсивность сбоев начала расти. По его словам, в борьбе с использованием VPN доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией туристических продуктов, остается заблокированным.





Туристам рекомендовано иметь российскую SIM-карту с достаточным объемом трафика, чтобы, например, докупить бронирования или поменять билеты.





Ранее в СМИ сообщали, что Минцифры попросило крупные российские интернет-площадки ограничить доступ к их платформам пользователям с включенным VPN. С 15 апреля сервисам рекомендовано блокировать VPN-трафик.