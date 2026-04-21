Тим Кук покинет пост гендиректора Apple после 28 лет работы

Гендиректор Apple Тим Кук в сентябре покинет свой пост. Его место займет Джон Тернус, который сейчас является старшим вице-президентом компании по аппаратной разработке. Об этом стало известно из сообщения на официальном сайте Apple.





В нем говорится, что переход, единогласно одобренный советом директоров, стал результатом «тщательно продуманного процесса планирования преемственности».





«Кук продолжит выполнять обязанности генерального директора в течение лета, тесно сотрудничая с Тернусом для обеспечения плавного перехода», — сообщили в Apple.





При этом Кук не покинет компанию. Он займет пост председателя правления и будет «содействовать в определенных вопросах деятельности, включая взаимодействие с политиками».





Сам Кук отметил, что для него было честью возглавлять Apple. Говоря о своем преемнике, он подчеркнул, что Тернус «обладает умом инженера, душой новатора и сердцем, позволяющим ему руководить с честностью и честью».





«Он — визионер, чей вклад в Apple за 25 лет неоценим, и он, без сомнения, должен вести компанию в будущее. Я полностью уверен в его способностях и характере и жду тесного сотрудничества с ним в ходе переходного периода», — резюмировал гендиректор Apple.





Кук руководил Apple с 24 августа 2011 года, придя на смену ушедшему из жизни Стиву Джобсу. За 15 лет его управления капитализация компании выросла с 350 миллиардов долларов до более чем четырех триллионов. Это один из самых впечатляющих показателей роста в истории корпораций.