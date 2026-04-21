Суд приговорил экс-редактора URA.RU Дениса Аллаярова к 5 годам колонии по делу о взятках

Бывшего редактора URA.RU Дениса Аллаярова суд признал виновным в покупке оперативных сводок у своего дяди, который на тот момент работал полицейским. Журналиста приговорили к пяти годам колонии.





По версии следствия, с которой согласился суд в Екатеринбурге, Аллаяров использовал информацию для написания эксклюзивных новостей по криминальной тематике.





Помимо лишения свободы, суд назначил пятилетний запрет на работу журналистом и штраф в размере 120 тысяч рублей.





Аллаяров полностью признал вину. На одном из заседаний он обвинил дядю в «предательстве»: «Я не мог поверить, что Карпов Андрей Александрович, которого я считал близким человеком, на меня донес, обменяв свою свободу на заключение меня под стражу».





Самого Карпова в ноябре приговорили к 4 годам колонии условно.