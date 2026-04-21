В Ярославской области пресекли деятельность трех преступных групп, обманывавших россиян через кол-центры
Злоумышленники использовали сим-боксы для массового обзвона и выманивали деньги, которые затем шли на нужды ВСУ undefined
В Ярославской области силовики пресекли деятельность трех преступных групп, организовавших работу кол-центров для обмана россиян. Подозреваемые задержаны, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.


Злоумышленники использовали сим-боксы — устройства, позволяющие задействовать большое количество SIM-карт и массово создавать аккаунты без привязки к владельцу. С их помощью они обзванивали граждан и под различными предлогами выманивали деньги. Похищенные средства, по данным ФСБ, использовались в интересах Вооруженных сил Украины.


В ходе обысков изъято 4 сим-бокса, более 2 тысяч SIM-карт и другое оборудование. Полиция возбудила три уголовных дела по статье о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (до 6 лет колонии).


В ФСБ заявили, что сим-боксы использовались для организации диверсионно-террористической деятельности. Спецслужба собирает доказательства для возможной переквалификации дел на более тяжкие статьи, вплоть до государственной измены (наказание — до пожизненного лишения свободы).

#мошенники #ярославль #обман
