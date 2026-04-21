На Сокольнической линии метро в Москве приостановлено движение поездов из-за неисправности состава
Поезда не ходят на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры». Пассажиров эвакуировали, их безопасности ничего не угрожало undefined
На Сокольнической линии московского метро приостановлено движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры». Причина — техническая неисправность одного из составов, сообщили в столичном Дептрансе.


Поезд, в котором произошла поломка, находится на сервисном обслуживании компании-производителя. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный состав и пройти на станцию.


Специалисты принимают меры для восстановления движения. Пассажиров просят по возможности пользоваться альтернативными маршрутами — другими линиями метро, бесплатными автобусами «КМ» и маршрутами Московских трамвайных диаметров.

#москва #метро #дептранс
