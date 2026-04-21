На Сокольнической линии метро в Москве приостановлено движение поездов из-за неисправности состава

На Сокольнической линии московского метро приостановлено движение поездов на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры». Причина — техническая неисправность одного из составов, сообщили в столичном Дептрансе.





Поезд, в котором произошла поломка, находится на сервисном обслуживании компании-производителя. Безопасности пассажиров ничего не угрожало, сотрудники метро помогли организованно покинуть остановленный состав и пройти на станцию.





Специалисты принимают меры для восстановления движения. Пассажиров просят по возможности пользоваться альтернативными маршрутами — другими линиями метро, бесплатными автобусами «КМ» и маршрутами Московских трамвайных диаметров.