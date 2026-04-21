В Москве восстановили движение на Сокольнической линии метро

В Москве восстановили движение поездов на участке Сокольнической линии метро от станции «Черкизовская» до «Сокольников», сообщили в московском метрополитене.





Уточняется, что число компенсационных автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают работу на участке от «Сокольников» до «Комсомольской», останавливаясь у станций «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».





Ранее, утром 21 апреля, движение было приостановлено на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности одного из составов. Пассажиров эвакуировали.