В Москве восстановили движение на Сокольнической линии метро
Поезда снова ходят на участке «Черкизовская» — «Сокольники», автобусы КМ продолжают работать
В Москве восстановили движение поездов на участке Сокольнической линии метро от станции «Черкизовская» до «Сокольников», сообщили в московском метрополитене.


Уточняется, что число компенсационных автобусов маршрута КМ увеличено до 37. Они продолжают работу на участке от «Сокольников» до «Комсомольской», останавливаясь у станций «Сокольники», «Красносельская» и «Комсомольская».


Ранее, утром 21 апреля, движение было приостановлено на участке от «Сокольников» до «Парка Культуры» из-за технической неисправности одного из составов. Пассажиров эвакуировали. 

#москва #транспорт #метро
