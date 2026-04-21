Василий Церетели отметил востребованность сервиса «Мосбилет»

Директор Московского музея современного искусства Василий Церетели высоко оценил работу сервиса «Мосбилет», который, по его словам, стал важной частью городской цифровой экосистемы. Платформа объединила миллионы пользователей и открыла удобный доступ к культурной жизни столицы.





Церетели отметил, что 12 миллионов человек уже воспользовались сервисом, а количество приобретенных билетов наглядно подтверждает его востребованность и значимость для москвичей и гостей города. Особенно важно, подчеркнул он, что «Мосбилет» не просто упрощает покупку билетов, но и формирует новую культуру взаимодействия с искусством, делая ее более доступной, персонализированной и открытой для самой широкой аудитории.





Удобные цифровые решения, широкий выбор событий и постоянное развитие сервиса, по словам Церетели, создают комфортные условия для знакомства с выставками, театрами и образовательными инициативами.





Ранее сообщалось, что сервис «Мосбилет» празднует свой первый день рождения. Все билеты продаются без сервисного сбора, комиссии и скрытых наценок. Заработанные за каждую покупку на платформе баллы можно обменять на скидки до 20% при оформлении новых заказов.