Силовики проводят обыски в издательстве «Эксмо» по делу о распространении ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних

Правоохранители пришли с обысками к менеджменту издательства «Эксмо» по делу о распространении ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ.





По данным канала, был задержан генеральный директор Евгений Капьев. Следственные действия проводятся по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации, отмечает издание.





Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей издательства пока не поступало.





С конца 2023 года в России действует запрет «международного общественного движения ЛГБТ», признанного Верховным судом экстремистским.





