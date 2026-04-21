Силовики проводят обыски в издательстве «Эксмо» по делу о распространении ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних
18+
Предварительно, задержан гендиректор Евгений Капьев
Правоохранители пришли с обысками к  менеджменту издательства «Эксмо» по делу о распространении ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних, сообщает РЕН ТВ. 


По данным канала, был задержан генеральный директор Евгений Капьев. Следственные действия проводятся по нескольким адресам в рамках уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации, отмечает издание. 


Официальных комментариев от правоохранительных органов и представителей издательства пока не поступало.


С конца 2023 года в России действует запрет «международного общественного движения ЛГБТ», признанного Верховным судом экстремистским.


*Международное общественное движение ЛГБТ — признано в России экстремистским и запрещено.

