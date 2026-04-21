Последний день в «Справедливой России». Советница Сергея Миронова Анастасия Павлюченкова вышла из партии
Советница Сергея Миронова во фракции эсеров в Госдуме Анастасия Павлюченкова вышла из «Справедливой России» по собственному желанию. Об этом девушка сообщила в своем Telegram-канале. Она также занимала должность Секретаря Президиума по работе с молодежью, внутренним коммуникациям и образовательным проектам партии.


«Я благодарна всем, кто верил в меня, и особенно тем, кто не верил. Тем, кто помогал, и тем, кто пытался мешать. Каждый из вас открыл мне грани политики, научил быть сильнее и мудрее», — написала Павлюченкова.


Она поблагодарила руководство партии и отдельных коллег за предоставленную возможность работать в организации.


«За эти годы каждый из вас давал мне возможность быть собой — самостоятельной, прямолинейной, упертой и, может, слишком искренней (Уральская школа политконсалтинга как-никак). <...> Вы те, кто даже неосознанно преподали мне очень важные уроки о том, как устроена партийная жизнь и политика в целом», — высказалась Павлюченкова.


В марте Павлюченкова ушла с поста руководителя Центрального аппарата партии по «личным причинам». Партия назначила на ее место участника специальной военной операции Дениса Боровкова. 


В сентябре 2024 года Daily Storm узнал о грядущих перестановках в стане справедливороссов. На предстоящих выборах в Госдуму Анастасию Павлюченкову планировали выдвинуть в кандидаты вместо действующего депутата Галины Хованской.

#выборы в госдуму #справедливая россия #сергей миронов #перестановки #выборы-2026
