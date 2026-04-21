Слуцкий пообещал добиться наказания для цыганской «банды», избившей мужчину на глазах у ребенка в Ставрополье

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что партия подготовит обращение в Следственный комитет и запрос в Генеральную прокуратуру после публикации видео, на котором толпа цыган жестоко избивает мужчину на глазах у его маленького сына в городе Изобильный Ставропольского края. По данным СМИ, пострадавший является участником СВО.





Слуцкий отметил, что граждан особенно возмущает «гробовая тишина со стороны правоохранителей»: ролик с избиением набирает тысячи просмотров, но видео с задержанием нападавших не появляются. «А ведь разобраться есть с чем: в СМИ регулярно поступают сообщения о беспределе местной диаспоры», — подчеркнул политик.





Лидер ЛДПР также напомнил, что партия добилась решения проблемы в новосибирском «Хилокском гетто» после доклада президенту, и убежден, что в Ставропольском крае проблему нужно решать кардинально.





Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова также прокомментировала инцидент. Она возложила часть ответственности на отца пострадавшего: «Ребенка надо было сначала отвести домой», — написала она, выразив надежду, что «эта цыганская банда получит свое по заслугам».





Ахмедова также обратила внимание на бездействие полиции, которая, по ее словам, «разрешает им так себя чувствовать».