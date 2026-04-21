«Пасхальный дар»: десятки площадок с активностями по всей Москве

По всему городу работало свыше 30 украшенных локаций. Здесь были доступны мастер-классы для людей всех возрастов. Каждый мог найти занятие по интересам. Своими руками можно было сделать игрушки и украшения, порисовать и, конечно же, расписать пасхальное яйцо.





Спецпроект «Моспитомец х Четвероногий друг» на Тверском бульваре был организован Комплексом городского хозяйства Москвы, Комитетом общественных связей и молодежной политики города и Комитетом ветеринарии столицы. За три дня новый дом обрели более 50 собак и кошек из московских приютов. Можно было проверить своего питомца у ветеринара, потренироваться вместе с собакой под присмотром кинолога, получить консультацию зоопсихолога. На площадке работал маркет с аксессуарами и товарами для животных.





Тут же были организованы спортивные состязания. Любой желающий мог побороться за звание самого сильного и ловкого в различных номинациях. Кроме того, поучаствовать в соревнованиях по симрейсингу на автосимуляторах.





В «Домиках добра» проекта «Москва помогает» собирали подарки для участников СВО и детей из новых регионов России. Здесь же можно было оставить зоотовары для животных из приютов. Жителей и гостей столицы на мастер-классах встречали волонтеры.





Пасха — это праздник торжества жизни и обновления. Его принято встречать в кругу семьи. На фестиваль тоже приходят семьями. Всего в фестивале «Пасхальный дар» приняли участие порядка 40 благотворительных организаций, реализовано около 100 программ от НКО. Подробности о фестивале можно найти на сайте.