Московский пенсионер отдал мошенникам рекордные 298 миллионов рублей

В прокуратуре Москвы сообщили, что 76-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина передал им рекордную сумму — 298 млн рублей.





Все началось с того, что пенсионер перешел по фишинговой ссылке. Затем ему начали поступать звонки о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего лжесотрудники Росфинмониторинга убедили его снять все сбережения для размещения на «безопасном» счете.

В течение месяца под влиянием аферистов пенсионер снимал со счетов деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал курьерам, отметили в прокуратуре.





Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления и выясняет все подробности произошедшего.