Новости
Новости 18+
St
18+
Новости

Московский пенсионер отдал мошенникам рекордные 298 миллионов рублей

Под влиянием аферистов мужчина снимал со счетов деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал курьерам

В прокуратуре Москвы сообщили, что 76-летний пенсионер стал жертвой мошенников. Мужчина передал им рекордную сумму — 298 млн рублей.


Все началось с того, что пенсионер перешел по фишинговой ссылке. Затем ему начали поступать звонки о взломе аккаунта на «Госуслугах», после чего лжесотрудники Росфинмониторинга убедили его снять все сбережения для размещения на «безопасном» счете.

В течение месяца под влиянием аферистов пенсионер снимал со счетов деньги, покупал золотые монеты и слитки, а затем передавал курьерам, отметили в прокуратуре


Сейчас следствие устанавливает обстоятельства преступления и выясняет все подробности произошедшего. 

Подпишитесь на Daily Storm в MAX. Он работает там, где тормозит интернет.

А еще мы есть в Telegram, Дзен и VK.

Макс
Telegram
Дзен
VK
Загрузка...
Загрузка...