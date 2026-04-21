Суд повторно приостановил работу новокузнецкого роддома на три месяца — нарушения не устранили за 90 дней

В январе в учреждении погибли девять младенцев

Суд в Новокузнецке приостановил работу акушерского стационара №1 на 90 суток, сообщает объединенная пресс-служба судов Кемеровской области. Причиной стало неисполнение требований санитарных правил и противоэпидемических мероприятий, а также ненадлежащее обеспечение безопасных условий труда, быта и отдыха.


В январе 2026 года, после гибели девяти младенцев в период с 1 по 12 января, выяснилось, что в учреждении не исполняли требования санитарных правил, не осуществлялись санитарно-противоэпидемические мероприятия. 


Представители роддома признали вину, однако нарушения так и не были устранены. Представитель надзорного органа подтвердил, что за 90 дней ничего не изменилось.


Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности. По данным Daily Storm, противоэпидемические меры в учреждении могли проводиться с запозданием. Также стало известно, что в Кузбассе снизилось количество акушеров-гинекологов и акушерок, а нагрузка на оставшихся сотрудников выросла.

#суд #роддом #новокузнецк
