В Москве установили рекорд: более 50 животных из приютов нашли дом

С 16 по 19 апреля на Тверском бульваре проходил образовательный спецпроект «Моспитомец х Четвероногий друг». Главной целью мероприятия было пристройство животных из городских приютов. В этом году установлен рекорд — домой забрали более 50 питомцев.





Производитель отечественных кормов Award передал две тонны кормов для животных из приютов — участников проекта. Еще более тонны сухого и влажного корма удалось собрать через «корзину добра» благодаря горожанам.





Волонтеры рассказывали потенциальным хозяевам о повадках и характерах животных, организовывали совместные прогулки. Для комфортной адаптации новых членов семьи владельцам вручали «Набор молодого хозяина» от сети ветеринарных магазинов «Четыре лапы».





Гости могли получить консультации ветеринаров и кинологов, посетить лекции и мастер-классы, а главное — познакомиться с четвероногими, которые мечтают обрести семью. В мобильной ветстанции специалисты Комитета ветеринарии Москвы провели осмотры, дали консультации по питанию и содержанию, а также выполнили вакцинацию от бешенства и чипирование.





На кинологической площадке с барьерами, качелями и горками прошли занятия по аджилити под присмотром дежурного кинолога. В лектории состоялись добрые уроки по уходу, консультации зоопсихологов и знакомство с цифровыми сервисами для владельцев, включая проект «Моспитомец».





Для жителей и гостей столицы прошли мастер-классы на свежем воздухе, где можно было проявить свои таланты, в том числе нарисовать своего будущего щенка или котенка.