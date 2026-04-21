Просился на СВО и хочет работать вместо отсидки: адвокат историка-расчленителя Соколова рассказал о его планах вернуться на свободу

Историк Олег Соколов, осужденный на 12,5 лет после убийства и расчленения своей аспирантки и возлюбленной Анастасии Ещенко в Петербурге, подал прошение заменить заключение в колонии на принудительные работы, но получил отказ. Защита в ближайшие две недели обжалует это судебное решение, сообщил Daily Storm адвокат историка Александр Почуев.





«Соколов не хочет быть обузой для общества, а приносить пользу и искупить вину. Желает помогать в сложные времена своей Родине, поэтому многократно просился на СВО. А сейчас наступили условия, что можно заменить колонию принудительными работами. Но пока получен отказ. Хотя есть шансы обжаловать, поскольку подзащитный в своем пенсионном возрасте готов заниматься трудовой деятельностью. Отзываясь о своем самочувствии, Соколов говорит: «Враги не дождутся», — рассказал защитник историка.





Адвокат добавил, что в колонии Соколов продолжает вести кружок по истории для других заключенных и не получает взысканий от администрации учреждения: «Он чувствует для своего возраста себя хорошо. Занимается преподавательской деятельностью, на условия в колонии не жалуется. Хоть он и пожилой человек, но на многое способен в трудовой деятельности».





Родственники убитой Соколовым аспирантки до сих пор не приняли извинения от него, признался адвокат. «Сторона потерпевшей изначально уклонялась от контакта. Они не простили и закрылись, извинения не услышаны. Мнение потерпевшей стороны суд тоже будет учитывать при вынесении решения о замене наказания. Но их позиция не будет определяющей при этом», — считает Почуев.





Олег Соколов в ноябре 2019 года убил свою подругу, аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Затем он попытался скрыть преступление, расчленив тело и выбросив его части в реку Мойку. Историка задержали после того, как оказался в воде с рюкзаком с останками возлюбленной.





В декабре 2020 года суд приговорил Соколова к 12,5 годам колонии. В 2021-м ученый подал апелляцию на приговор.





Защита утверждала, что историк совершил убийство в состоянии аффекта, просила учесть в качестве смягчающего обстоятельства якобы аморальное поведение погибшей аспирантки. Однако суд отказал в этом.