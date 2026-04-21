В Перми подросток получил ожоги, подобрав на улице сверток с купюрами

В Перми подросток получил ожоги, заметив на улице сверток с купюрами и подняв его. Об этом сообщает краевое министерство территориальной безопасности.





После того как юноша поднял находку, раздался хлопок, похожий на звук от сработавшей петарды. Подросток получил легкие ожоги, госпитализация не потребовалась. Правоохранительные органы проводят проверку.





В ведомстве попросили родителей напомнить детям, что найденные на улице неизвестные предметы могут быть опасны, их не нужно поднимать, а также не стоит использовать телефон рядом с опасным предметом.





12 апреля в подмосковном Орехово-Зуеве в руках 11-летнего мальчика взорвалась петарда — ребенок лишился фаланги пальца.