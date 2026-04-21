Кандидата на пост главы Минздрава Владимирской области арестовали в день собеседования

Глава Владимирской области Александр Авдеев сообщил журналистам, что последний кандидат на пост министра здравоохранения региона был арестован в день, когда должно было состояться собеседование.





По словам губернатора, всего было рассмотрено около 200 претендентов. Из них 190 человек отсеяли из-за отсутствия квалификации, а еще по 10 кандидатам поступили отрицательные заключения от правоохранительных органов или медицинского блока. Остался один кандидат, но он был задержан прямо перед собеседованием.





Авдеев также отметил, что поиски продолжаются, однако большинство кандидатов имеют завышенное мнение о себе.





Вакансия главы регионального Минздрава появилась на сайтах по поиску работы в конце января. От кандидата требовался опыт от года до трех лет, высокие моральные качества и навыки стратегического планирования.





Предыдущий министр Валерий Янин был задержан в декабре 2024 года по подозрению в вымогательстве денег у подчиненных. В марте 2026 года суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.