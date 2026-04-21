«За два часа без госпитализации»: в Москве процедура эндоскопии для детей перестала быть стрессом

В Москве два года работают специализированные эндоскопические центры на базе трех ведущих детских больниц. Благодаря переходу на формат дневного стационара диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта теперь занимает несколько часов вместо нескольких дней, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Доступность исследований выросла более чем в полтора раза: в 2024 году процедуру прошли около 11 тысяч детей, в 2025-м — более 18 тысяч. У 30% обследованных (9 тысяч пациентов) впервые выявили различные заболевания ЖКТ, в большинстве случаев на ранней стадии. Это позволяет вовремя начать лечение и избежать осложнений, отметила Ракова.





В центрах установлено оборудование экспертного класса, большинство процедур выполняется под седацией, чтобы не подвергать детей стрессу. Во время гастроскопии проводится экспресс-тест на бактерию хеликобактер пилори — причину большинства хронических заболеваний ЖКТ. Колоноскопия позволяет выявить колиты, болезнь Крона, полипы и дивертикулы.





Врач-гастроэнтеролог поликлиники после консультации может оформить направление в эндоцентр, родители могут выбрать удобную дату и время, включая выходные. После процедуры пациенты отдыхают в комфортных палатах, весь визит занимает не более двух часов. Результаты автоматически подгружаются в электронную медицинскую карту и доступны в приложении «ЕМИАС.ИНФО».





Заведующий гастроэнтерологическим отделением Морозовской детской больницы Артем Никитин отметил, что с открытием эндоскопического центра число госпитализаций сократилось с 3000 до 2449 — около 600 пациентов переведены в амбулаторное звено. При этом ежегодно поступает 40–60 новых пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит. В 2025 году зарегистрировано более 1300 тяжелых случаев. Также наблюдается «омоложение» заболеваний — дебют болезни Крона и язвенного колита все чаще происходит в дошкольном возрасте.





Растет и число пациентов из регионов: за последний год приняли рекордные 270 детей (ранее — 214–225). Никитин подчеркнул, что перевод стабильных детей на амбулаторное лечение позволил врачам сосредоточиться на более сложных случаях, требующих интенсивного наблюдения и специализированной помощи.