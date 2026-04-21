Карельского депутата «Яблока» Эмилию Слабунову оштрафовали за пост 2020 года в соцсетях

Депутата Карельского Заксобрания от партии «Яблоко» Эмилию Слабунову оштрафовали на тысячу рублей по статье о «демонстрации экстремистской символики» за пост 2020 года. В партии считают это давлением на оппозицию и намерены оспорить решение, заявил председатель Николай Рыбаков.





Полиция Петрозаводска встретила Слабунову утром 21 апреля, когда она шла на работу. Ее привезли в отделение для дачи показаний из-за составленного на нее протокола об административном правонарушении о «демонстрации экстремистской символики» (20.3 КоАП). Виной тому, предположительно, ранее удаленный пост от 20 августа 2020 года в ее Telegram-канале, на котором якобы был изображен Алексей Навальный. В партии же заявляют, что этой публикации не существовало.





Сразу же был назначен суд, который оштрафовал Слабунову на 1000 рублей. Также это не позволит ей участвовать в предстоящих выборах в Госдуму и в Заксобрание Карелии.





Заявление на политика написал сотрудник похоронной фирмы «Память» и активист «Русской общины» Иван Потеряев.





«Мы расцениваем эти события, как системное давление на «яблочников» перед выборами и попытку выбить из предвыборной гонки одного из самых сильных наших кандидатов. Штраф выписали за пост, которого не существовало, а рассмотрели дело в день задержания — такого «скорого» правосудия не бывает без политического заказа», — заявил лидер «Яблока» Николай Рыбаков.





По его словам, работа Слабуновой направлена на защиту интересов и благополучия жителей Карелии, сохранение исторической правды и природного наследия региона. Поэтому ее исключение из предвыборной гонки лишает граждан выбора и создает раскол в обществе.





«Мы продолжим бороться и обязательно оспорим это политическое решение», — подытожил Рыбаков.





Ранее по статье 20.3 КоАп привлекли также руководителя фракции «Яблоко» в Заксобрании Санкт-Петербурга Александра Шишлова, депутата Ольгу Штанникову, председателя партии Николая Рыбакова и других «яблочников».