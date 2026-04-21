Бастрыкин поручил проверить книги Григория Остера на «сомнительные педагогические установки»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку книг детского писателя Григория Остера. Об этом сообщается на сайте ведомства.





Поводом стало заседание координационного совета СК по вопросам помощи детям, состоявшееся 21 апреля. На нем обсуждалось содержание детской литературы.





«В качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки», — говорится в сообщении СК.





На заседании также предложили привлекать участников специальной военной операции к обучению и воспитанию детей. Для этого, по мнению членов совета, необходимо предусмотреть квоты для педагогической переподготовки военнослужащих.





Одна из самых известных книг Остера — «Вредные советы» (1990) — представляет собой юмористический сборник стихов, где автор дает рекомендации, которые на первый взгляд кажутся абсурдными и даже опасными.





Григорию Остеру 78 лет. Он автор сценариев к мультфильмам «Котенок по имени Гав», «38 попугаев», «Обезьянки» и другим.