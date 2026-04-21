Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
Он будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит свое предложение о мирном урегулировании
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о продлении режима прекращения огня с Ираном. Об этом политик сообщил в соцсети Truth Social, уточнив, что сделал это по просьбе властей Пакистана.


По словам американского лидера, правительство Ирана находится в «состоянии серьезного раскола», поэтому решено дать ему время представить свое предложение о мирном урегулировании.


«Поэтому я отдал приказ нашим вооруженным силам продолжать блокаду (Ормузского пролива) и оставаться готовыми к действиям, а также продлить перемирие до тех пор, пока не будет представлено их предложение и не завершатся переговоры», — написал он.


Временное перемирие между странами заключили на две недели. Ожидалось, что оно закончится 21 апреля. Незадолго до решения Трампа агентство Tasnim сообщило, что руководство Ирана окончательно отказалось от участия в переговорах с США.


В то же время Associated Press сообщило, что визит вице-президента США Джей Ди Вэнса в Пакистан, где планировалась встреча, также «поставлен на паузу».

